Tågtekniker till vår kund i Stockholm
Vår kund är en etablerad aktör inom järnvägsunderhåll och arbetar med att säkerställa säker, tillgänglig och driftsäker tågtrafik. Verksamheten präglas av höga kvalitets- och säkerhetskrav samt ett långsiktigt fokus på hållbara och tillförlitliga underhållslösningar.
Vad erbjuder rollen?
I denna roll arbetar du med både tungt underhåll och förebyggande samt avhjälpande underhåll av fordonstyp X3. Arbetet omfattar större revisioner, reparationer och ombyggnationer samt löpande underhåll enligt fastställda underhållsplaner och arbetsorder. Arbetet utförs i depå- och verkstadsmiljö och omfattar mekaniska, elektriska och ibland pneumatiska system.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
• Tungt underhåll, större reparationer och revisioner av järnvägsfordon
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av X3-fordon
• Arbete med mekaniska system såsom boggier, bromsar, koppel och dörrsystem
• Arbete med el- och styrsystem
• Felsökning, felavhjälpning och enklare rotorsaksanalys
• Arbete enligt elscheman, ritningar och teknisk underhållsdokumentation
• Dokumentation och rapportering i underhållssystem
• Säkerställande av att arbetet utförs enligt gällande säkerhets-, kvalitets- och arbetsmiljökrav
Vem är du?
Du har en gymnasial utbildning inom fordon, el, mekanik, teknik eller industri, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av underhållsarbete på järnvägsfordon eller liknande tekniska system och gärna flerårig erfarenhet av tungt underhåll, större reparationer eller revisioner. Du är van vid att arbeta i verkstadsmiljö och har god teknisk förståelse för både mekaniska system och el- samt styrsystem. Du kan läsa och arbeta efter elscheman, ritningar och teknisk dokumentation samt har vana av att dokumentera utfört arbete i underhållssystem. Meriterande är erfarenhet av X3 eller närliggande fordonstyper, arbete enligt fastställda underhållsprogram samt kännedom om järnvägsspecifika regelverk och EN-standarder.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har god förmåga att samarbeta med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar. Säkerhet är en naturlig del av ditt arbetssätt och du följer rutiner och instruktioner med stor noggrannhet.
Är detta din perfekta match?
Här erbjuds du en varierad och stabil roll där du får kombinera tungt underhåll med fordonsspecifikt arbete på X3. Du blir en del av ett erfaret team med tydliga processer och högt säkerhetsfokus. Rollen passar dig som vill arbeta brett inom järnvägsunderhåll och bidra till hög tillgänglighet och driftsäkerhet i trafiken.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 1/3. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Jonsson på mattias.jonsson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
