Tågtekniker till SJ
SJ AB / Lagerjobb / Västerås
2026-01-28
Gillar du modern teknik och fordon? Vi vet att tåg är framtiden och hos SJ ges du möjligheten att bidra till ett effektivt, säkert och hållbart resande.
Din kommande roll
Som tågtekniker på SJ har du en avgörande roll för att säkerställa att våra tåg levereras hela och säkra ut i trafik. Din anställning inleds med en utbildning för att ge dig rätt förutsättning i ditt nya arbete.
I grupp med andra tågtekniker och kommer du bland annat att arbeta med:
Tekniskt underhåll enligt underhållsplaner, med både förebyggande och avhjälpande arbete.
Underhållsarbeten och reparationer.
Köra tåg för iordningsställande och förflyttning i depån.
Mekanik, elektronik och mjukvara.
Som Tågtekniker kommer du att vara en del av division Fordon på SJ, som ansvarar för fordonsflottans livscykel. Du kommer att ingå i SJ Underhåll inom division Fordon och jobba i Västerås verkstad. SJ är ett framtidsinriktat företag som befinner sig i en spännande fas med en historisk satsning på en ny fordonsflotta och digitalisering med många nya tekniska lösningar.
Förväntningar på den vi söker Vi söker dig med ett stort intresse för teknik och en nyfikenhet att lära dig nya saker. Som tågtekniker arbetar du självständigt och i grupp. Du har förmågan att prioritera arbetsuppgifter, strukturera arbetsdagen samt dokumentera avvikelser. Flexibilitet är en egenskap av stor vikt då arbetet är varierande och fyllt med utmaningar. Du har möjlighet att arbeta enligt ett varierat schema och i skift.
Gymnasieutbildning med teknisk eller fordoninriktning.
Alternativt arbetslivserfarenhet inom underhåll av lastbil, personbil, industrielektriker
Meriterande: Avklarad tågteknikerexamen från yrkeshögskolan, eller arbetslivserfarenhet som tågtekniker
God svenska i tal och skrift
God datorvana
Ansökan och information Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 15 feburari. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår kontaktperson Dennis Thord, Dennis.Thord@sj.se
SJ utför bakgrundskontroller som ett obligatoriskt moment om man går vidare i rekryteringsprocessen.
SJ tillämpar också, i enlighet med Transportsstyrelsens riktlinjer, slumpmässiga alkohol-och drogtester.
Genomgå hälsoundersökning med godkänt resultat som ett obligatoriskt moment om man går vidare i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7129913-1812260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
Kölgatan 4 (visa karta
)
724 65 VÄSTERÅS Jobbnummer
9709888