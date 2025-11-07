Tågtekniker till kund i Stockholm
Tekniker inom tågunderhåll till spännande uppdrag i Stockholm!
Vill du arbeta praktiskt och bidra till att hålla Sveriges tågtrafik rullande?
Om rollen
Vi söker både juniora och seniora tekniker till tågunderhåll i Stockholm hos vår kund - en ledande aktör inom kompetens och utbildning för spårfordon. Här får du arbeta med service, reparation och ombyggnation i en viktig framtidsbransch. Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet av underhåll och reparation finns en plats för dig. Arbetsuppgifterna anpassas efter din kompetens och erfarenhet för att du ska få rätt utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Service, reparationer och montering av mekaniska komponenter
Renovering och ombyggnad av spårfordon, där fordonen återställs i nyskick
Avancerat underhåll och tekniskt krävande ombyggnationer, inklusive felsökning och tester
Dokumentation och rapportering av genomförda arbeten
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot teknik, fordon eller el
Erfarenhet av mekaniskt arbete inom exempelvis fordon, industri eller service - eller ett stort tekniskt intresse och engagemang
Det är en fördel om du kan tolka tekniska ritningar och elscheman samt har vana av felsökning och elarbete
Behärskar svenska i tal och skrift
Starkt meriterande med tidigare erfarenhet av X60 alt. X61
Som person är du:
Ansvarsfull, engagerad och med god förståelse för säkerhet
Har en positiv inställning och vill gärna utvecklas och lära dig nytt
Trivs med att samarbeta men har också förmågan att arbeta självständigt
Övrig information
Arbetstider: Flexibla och varierande, anpassas efter verksamhetens behov för en god balans mellan arbete och fritid
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Ta chansen att bli en del av ett team där tekniskt intresse möter innovation och utveckling!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med oss per mail.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
