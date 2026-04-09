Tågtekniker med el-kompetens, Notviken
Euromaint fortsätter att växa i Notviken och söker nu en tågtekniker med inriktning mot el som vill bidra till en säker, effektiv och modern järnvägsverksamhet. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar med felsökning, underhåll och modernisering av järnvägsfordon, där elsystem, säkerhet och kvalitet står i centrum.
Om rollen
Som tågtekniker med el-fokus ansvarar du för att våra fordon är elektriskt driftklara och uppfyller högt ställda krav på säkerhet, funktion och tillgänglighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra felsökning, underhåll och reparationer av elektriska och elektroniska system
Arbeta med 24V-, låg- och högspänningssystem i järnvägsfordon
Läsa och arbeta utifrån elscheman, ritningar och teknisk dokumentation
Dokumentera åtgärder och tekniska avvikelser i våra system
Medverka vid ombyggnationer, uppgraderingar och moderniseringsprojekt
Aktivt bidra till en säker, strukturerad och ordnad arbetsmiljö
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Vi värdesätter initiativförmåga, ansvarstagande och ett aktivt förbättringsarbete. Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom el, industri, fordonsteknik eller motsvarande
Erfarenhet av elunderhåll, felsökning eller installation inom fordon, industri eller liknande verksamhet
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Datorvana samt ett strukturerat och noggrant arbetssätt
Meriterande:
Erfarenhet av järnvägsfordon eller tunga fordon
Kunskap inom mätteknik, felsökning med multimeter och andra mätinstrument
Vana att arbeta med teknisk dokumentation
Kunskap inom Lean Production
Ett starkt tekniskt intresse och en vilja att utvecklas inom el och fordonsteknik
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag om 4 000 kr (efter sex månaders anställning)
Ersättning för läkarkostnader och mediciner upp till högkostnadsskydd för tillsvidareanställda
Interna utbildningar och kompetensutveckling, bland annat inom elsystem för järnvägsfordon
Goda karriärmöjligheter inom Euromaint, både nationellt och internationellt
Du erbjuds en trygg arbetsplats där säkerhet, kvalitet och långsiktig utveckling är centrala delar av verksamheten.
Plats och anställning
Plats: Notviken, Luleå
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
På EuroMaint erbjuder vi en tydlig karriär- och lönemodell för våra tågtekniker. Rollen är indelad i flera nivåer, vilket innebär att du kan utvecklas och befordras inom yrket i takt med att du växer, tar större ansvar och breddar din kompetens.
Rekryteringsprocess
Vi använder Mastertesterna OPTO och CORE samt genomför bakgrunds- och ID-kontroll före anställning.
Ansök senast 26:e april. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar
Professionalism - Vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
Förtroende - Vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
Hållbarhet - Vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
973 42 LULEÅ
