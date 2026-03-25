Tågtekniker | Lernia | Västerås

2026-03-25


Är du tekniskt intresserad och trivs med praktiskt arbete i spännande miljöer? Vi söker tågtekniker till vår kund i Västerås. Här får du möjlighet att arbeta med renovering, underhåll och förbättringar på tågfordon i en trygg och utvecklande miljö.

Om tjänsten
Vår kund är en viktig partner inom tågbranschen med kompetens och utbildning för spårfordon. Som tågtekniker hos dem kommer du att arbeta i i team och i nära samarbete med kollegor för att lösa tekniska problem på ett effektivt sätt.

Dina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande service, planerat underhåll och reparationer på tåg

Felsöka mekaniska, elektriska och pneumatiska system

Dokumentera utfört arbete i underhållssystem och följa gällande checklistor

Delta i förbättrings- och förebyggande åtgärder för att öka tillförlitlighet och säkerhet

Samarbeta med kollegor för att planera och genomföra effektivt underhållsarbete

Om dig
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har ett intresse för fordons- eller järnvägsteknik. Du trivs med praktiskt arbete, är noggrann och har förmåga att prioritera under tidspress. Du är kommunikativ och bidrar till ett positivt och säkert arbetsklimat.

Kvalifikationer
Yrkesutbildning inom fordonsteknik, elkraft, mekatronik eller motsvarande erfarenhet

Tidigare erfarenhet av underhåll eller reparationer på tåg eller andra fordon är meriterande

Kunskap om mekaniska, elektriska och pneumatiska system

God förmåga att läsa teknisk dokumentation och ritningar

Goda kunskaper i svenska och grundläggande engelska i tal och skrift

B-körkort är meriterande

Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi erbjuder uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stödjer din kompetensutveckling och karriärutveckling på både kort och lång sikt.

Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via e-post: charlotte.sundell@lernia.se.

Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.

Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Glödgargränd 5 (visa karta)
721 30  VÄSTERÅS

Lernia Bemanning & Rekrytering

