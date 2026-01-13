Tågmontör till kund i Västerås!

Aura Personal AB / Fordonsmontörsjobb / Västerås
2026-01-13


Välkommen till Aura Personal - vi söker ett flertal Tågmontörer till kund i Västerås.

Publiceringsdatum
2026-01-13

Om tjänsten
Som tågmontör arbetar du med montage och upprustning av tåg och övriga spårfordon. Arbetet innebär praktiska uppgifter i depå där kvalitet, säkerhet och punktlighet alltid är det centrala i ditt arbete. Du blir en viktig del i ett team som ansvarar för att fordonen är driftssäkra och uppfyller gällande regelverk.

Dina arbetsuppgifter
Montering och demontering av komponenter på vagnar och tåg

Inspektion och felavhjälpning av mekaniska och elektriska system

Dokumentation av utfört arbete och rapportering av avvikelser

Samarbete med kollegor för att uppnå säkerhet- och kvalitetsmål

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av montage, mekanik eller fordons-/järnvägsteknik

Är noggrann, säkerhetsmedveten och har ett praktiskt handlag

Trivs med att arbeta i team och ta eget ansvar

Behärskar svenska i tal och skrift

Kan arbeta enligt givna rutiner och följa instruktioner noggrant

Meriterande:

Tidigare erfarenhet från järnvägsbranschen

Utbildning inom mekanik, fordon eller elkraft

YKB, säkerhetstillstånd eller annan relevant certifiering

B-körkort

Vad vi erbjuder:

Ett omväxlande och utvecklande arbete

Möjlighet till vidare karriärmöjligheter

Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter.
Frågor angående tjänsten besvara av Jens på jens.strom@aurapersonal.se alt 0708-38 03 69

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7013617-1787702".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Västerås Central Station (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9682642

