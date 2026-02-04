Tåginstallatör till vår kund i Stockholm
Din framtida arbetsgivare
Vår kund är en etablerad aktör inom järnvägsbranschen och arbetar med tekniskt avancerade projekt kopplade till modernisering och säkerställande av framtidens tågtrafik. Med höga krav på säkerhet, kvalitet och regelefterlevnad spelar företaget en central roll i införandet av nya signalsystem inom järnvägen.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som tågtekniker med inriktning ETCS-installation arbetar du med installation, anpassning och verifiering av ETCS-utrustning (European Train Control System) på järnvägsfordon. Arbetet omfattar både hårdvara och mjukvara och sker i depå- eller verkstadsmiljö, ofta i projektform.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
• Installation och modifiering av ETCS ombordutrustning (OBU)
• Kablage, montage och inkoppling av elsystem och komponenter
• Anpassning och grundläggande konfigurering av mjukvara
• Verifiering, testning och validering av installerade system
• Arbete enligt tekniska specifikationer, elscheman och installationsritningar
• Dokumentation av utfört arbete enligt gällande krav och standarder
• Samarbete med projektledning, andra tekniska funktioner och leverantörer
• Säkerställande av att arbetet följer gällande säkerhets-, kvalitets- och regelverkskrav
Vem är du?
Du har en gymnasial utbildning inom el, automation, tele, fordon eller teknik, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av installation eller modifiering av tekniska system, gärna inom tåg, spårfordon eller annan säkerhetskritisk industri, och är van vid att arbeta i verkstad eller depåmiljö. Du har mycket god kunskap inom elsystem, kablage och installationsteknik samt förmåga att läsa och arbeta efter elscheman, installationsritningar och tekniska specifikationer. Du har även erfarenhet av arbete med mät- och testutrustning samt dokumentation enligt fastställda krav. Meriterande är erfarenhet av ETCS ombordutrustning, ERTMS-projekt samt verifiering och validering av säkerhetskritiska system.
Som person är du noggrann, metodisk och strukturerad med ett starkt kvalitetstänk. Du är ansvarstagande, pålitlig och trivs med att arbeta i tekniska projekt där samarbete och tydliga processer är avgörande. Säkerhet är en självklar del av ditt arbetssätt och du följer instruktioner och regelverk med stor noggrannhet, samtidigt som du har förmåga att identifiera avvikelser.
Är detta din perfekta match?
Här erbjuds du en nyckelroll i införandet av framtidens signalsystem inom järnvägen. Du får arbeta i tekniskt avancerade projekt med höga säkerhetskrav och bli en del av ett kompetent team där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus. Rollen passar dig som vill utvecklas inom ETCS och bidra till en säkrare och mer tillförlitlig tågtrafik.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 1/3. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Jonsson på mattias.jonsson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
