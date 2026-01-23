Tacton utvecklare till Siemens Energy
2026-01-23
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Sales Operation-teamet inom Product Positioning i Medium Gas Turbine (MGT) Service ansvarar för att stödja och utveckla försäljningsverktyg som möjliggör tillförlitliga och konsekventa offerter för flera produktlinjer globalt. Det globala Tacton-stödteamet för gas- och kompressortjänster är baserat vid huvudkontoret i Finspång, Sverige. För att stärka utvecklingsteamet söker Siemens Energy nu en konsult till rollen Tacton utvecklare. Rollen syftar till att effektivisera Configure, Price, Quote (CPQ)-processerna genom Tacton-plattformen. Vilket säkerställer korrekta och effektiva produktkonfigurationer, prissättning och offerter samt bidrar till affärstillväxt och hög kundnöjdhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla, underhålla och optimera komplexa Tacton-konfigurationsmodeller.
Samarbeta med globala tvärfunktionella team och samla in affärskrav.
Konfigurera priser, rabatter och offertprocesser.
Delta i processförbättringar och projekt i agila arbetssätt.
Testa och validera konfigurationer samt ge tekniskt stöd till försäljning.
Hålla sig uppdaterad om CPQ- och Tacton-trender.Profil
Master- eller kandidatexamen i teknik, datavetenskap eller relevant område. Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av CPQ-system med särskild expertis i Tacton-modellering.
Stark förståelse för produktkonfiguration och bästa praxis.
Förmåga att översätta affärskrav till tekniska lösningar i Tacton.
Analytisk och kritiskt tänkande med god problemlösningsförmåga.
God kommunikation och samarbetsförmåga i tvärfunktionella team.
Effektiv arbetsprioritering och förmåga att leverera projekt i tid.
Minst 5 års erfarenhet av utveckling på Tacton CPQ-plattformen.
Meriterande
Certifiering i Tacton CPQ.
Självständig erfarenhet av att skapa och underhålla Tacton-konfigurationsmodeller.
Djup kunskap om objektstyp-hierarkier och avancerade funktioner i TCStudio.
Expert i Tacton Constraint Language (TCL) för komplex logik och affärsregler.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se alt. 011-470 53 01.
