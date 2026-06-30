Tactical Buyer - Direkt material
Toyota Material Handling Europe AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mjölby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mjölby
2026-06-30
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Vill du arbeta nära produkten och bidra till att utveckla vår leverantörsbas inom direkt material? Vi söker nu en Tactical Buyer som vill ta en nyckelroll i att driva det taktiska inköpsarbetet och samtidigt bidra till ett mer strategiskt värdeskapande inom sina kategorier.
I rollen som Tactical Buyer får du ett tydligt ansvar inom kategorier med stor leverantörsbredd och hög artikelvolym. Du blir en viktig möjliggörare för att skapa utrymme för det strategiska arbetet genom att ta ägandeskap för det taktiska leverantörsarbetet och säkerställa framdrift i centrala inköpsfrågor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för och vidareutveckla leverantörsrelationer inom tilldelade kategorier
Driva prisförhandlingar och säkerställa konkurrenskraftiga kommersiella villkor
Hantera och utveckla avtal samt säkerställa efterlevnad
Driva och bidra till kostnadsreducerande initiativ, inklusive värdeanalys (VA/VE) och förädling av produkter och artiklar
Arbeta nära R&D, kvalitet och produktion i tekniska och kommersiella frågeställningar kopplade till leverantörer
Rollen innebär att du är första kontaktpunkt i leverantörsrelaterade frågor och hanterar eventuella eskalationer. Du arbetar i linje med etablerad kategoristrategi och har ett nära samarbete med Category Managers och andra interna funktioner, där du bidrar till att säkerställa ett effektivt, stabilt och värdeskapande inköp.
Vi söker dig som
Har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom inköp, supply chain eller teknik
Har viss erfarenhet av förhandlingar eller en tydlig vilja att utvecklas inom kommersiella dialoger med leverantörer
Har en grundläggande förståelse för inköp inom direkt material eller ett intresse för att arbeta nära produkten och produktion
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
Du är en analytisk och affärsdriven person som tar ansvar för dina uppgifter och har en nyfikenhet att förstå både affären och produkten. Du trivs i en roll med många kontaktytor och samarbetar gärna med funktioner som R&D, kvalitet och produktion.
Du arbetar strukturerat och har förmåga att driva frågor framåt, samtidigt som du är flexibel och vill utvecklas inom leverantörsarbete och taktiskt inköp.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av inköp inom tillverkande industri eller direkt material
Intresse för eller erfarenhet av kostnadsreducerande arbete, exempelvis VA/VE
Viss erfarenhet av leverantörsdialog, förhandling och avtal
God systemvana (t.ex. affärssystem eller inköpsverktyg)
Erfarenhet från en strukturerad inköpsorganisation eller liknande verksamhet, exempelvis Toyota Material Handling, är meriterande
Vilka är inköpsfunktionen på Toyota Material Handling Europe?
Toyota Material Handling Europe är världsledande inom materialhanteringsbranschen och det görs stora satsningar för att möta framtidens behov av materialhantering. På vår inköpsfunktion i Mjölby arbetar drygt 70 medarbetare utifrån visionen "Be the ONE for supply chain".
Genom en stark investeringsvilja med fokus på förbättringar, ny teknik och hållbarhet vill vi på Toyota ligga i framkant. Inköp är en viktig funktion för företagets utveckling framåt och här blir du en central pusselbit i helheten vilket innebär intressanta uppdrag och globala kontaktytor.
Medarbetare på inköp beskriver kulturen som öppen, inkluderande och prestigelös med en god gemenskap och frihet under ansvar. Det finns en stark framåtanda och ambition att nå uppsatta mål samtidigt som vi har roligt på jobbet. Ledare inom inköp strävar efter att ge medarbetare variation, bredd i kompetensområden och möjligheten att växa i sin personliga utveckling.
"Som chef är det roligaste med mitt jobb att stötta och pusha mina medarbetare att ta sig an nya utmaningar, växa och utvecklas i sina roller"- Gruppchef, inköp.
Toyota Material Handling Europe som arbetsgivare
På Toyota eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamhet och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2026-08-23. Under sommar- och semesterperioden kan vår återkoppling ta något längre tid än vanligt. Vi återkommer till dig så snart som möjligt efter sista ansökningsdatum. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
Erik Gassdorf, Group Manager Category Management, +46761059916
Matilda Norberg, Talent Acquisition Partner, matilda.norberg@toyota-industries.eu
Instagram: ToyotaMHsweden
Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Svarvargatan 8 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Arbetsplats
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden Kontakt
Contact
Toyota Material Handling matilda.norberg@toyota-industries.eu Jobbnummer
9985682