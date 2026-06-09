TacoBar Kristianstad
Barrskogen AB / Restaurangbiträdesjobb / Kristianstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kristianstad
2026-06-09
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🌵 VI SÖKER 2 KÖKSMEDARBETARE! 🌵
Är du stresstålig, engagerad och gillar att arbeta i ett högt tempo? Då kanske du är vår nästa kollega!
Arbetet hos oss innebär bland annat:
• Förberedelse och tillagning av mat
• Varumottagning
• Disk och städning
• Samarbete i ett härligt team med högt tempo
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande och har en positiv inställning
• Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
• Är flexibel med arbetstider (dagar, kvällar och helger)
• Gillar att ge både gäster och kollegor en bra upplevelse
Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära sig är minst lika viktigt. Att vara över 20 år är också en merit, men inget krav.
Tjänsterna är på deltid och omfattningen bestäms enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov och den sökandes tillgänglighet.
Är du den vi söker?
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till:
📧 kristianstad@tacobar.se
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Linnea.strom@tacobar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barrskogen AB
(org.nr 559101-3890)
Västra Storgatan 27 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9956243