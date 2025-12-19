Täby kommun söker en senior utredare!
2025-12-19
Tjänsten är placerad på den centrala enheten utredning och kvalitetsutveckling. Enheten är kommunledningens stöd för kommunövergripande utredningar, analyser, utvärderingar och utvecklingsinsatser. På enheten arbetar utredare med kommunövergripande uppdrag, styrdokument, remisser och med att ta fram motions- och interpellationssvar. De hanterar även inkommande kommunövergripande undersökningar. Enheten tillhandahåller också metodstöd för uppdrag, projekt och utredningar.
Tillsammans med ekonomiavdelningen arbetar utredarna också med uppföljning och analys av kommunövergripande kvalitets- och ekonomiresultat och samordnar planering och uppföljning till nämnderna.
Om jobbet
Vi söker nu en senior utredare med stor erfarenhet av att planera, leda och genomföra utredningar och som har erfarenhet av projektledning. Det är en fördel om du också har erfarenhet av att arbeta med att planera och följa upp de politiska målen.
Exempel på arbetsuppgifter i rollen:
• Leda, planera och samordna uppdrag och projekt
• Genomföra analyser och utvärderingar
• Samordna planering och uppföljning till nämnderna
• Skriva fram ärenden till nämnd
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning som bedöms vara relevant för tjänsten
• Minst fem års erfarenhet av utredning och analys samt leverans av beslutsunderlag i offentlig sektor
• Erfarenhet av projektledning och samordning
Viktiga aspekter i utredarrollen:
• Mycket god förmåga att planera, leda och samordna arbete, skapa struktur och överblick.
• Mycket god förmåga till kvalitativ och kvantitativ analys. Förståelse för resultatens innebörd både i verksamhetens kontext och i en politiskt styrd organisation,
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Erfarenhet av och hög skicklighet i skriftlig formulering i en politiskt styrd organisation.
• Mycket god förmåga att ta till sig och arbeta i digitala verktyg och god administrativ förmåga.
Då kommunikation är centralt i tjänsten måste du ha mycket god förmåga att både skapa goda relationer och leda diskussioner. Det är av yttersta vikt att kunna växla mellan övergripande perspektiv och detaljnivå och att kunna växla mellan snabba uppdrag och längre utredningar.
För att trivas i rollen behöver du ha god pedagogisk förmåga, kunna ta egna initiativ och arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Du behöver vara lyhörd och trivas med att ha flera uppdrag på gång samtidigt. Du måste kunna arbeta såväl självständigt som i team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Under rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt att lämna in arbetsprov.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus.
På vår hemsida www.taby.se
Publiceringsdatum2025-12-19Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mejl eller brev. Sista ansökningsdag är 18 januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
På kommunledningskontoret finns de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet till kommunens verksamhetsområden som till exempel ekonomi, utredning, HR och kommunikation. Vi samordnar och driver övergripande utveckling och ansvarar för strategier, riktlinjer och verktyg. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
