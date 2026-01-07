Ta steget som Junior Projektledare mot Inköp!
2026-01-07
Är du utbildad inom ekonomi, logistik eller industriell ekonomi och vill utvecklas i en projektledande roll? Som Junior Projektledare mot Inköp får du kombinera operativt inköpsarbete med projektkoordinering i en teknisk miljö.
Beskrivning av tjänsten
I rollen som Junior Projektledare mot Inköp blir du en viktig del av projektorganisationen där du stöttar huvudprojektledaren i inköpsrelaterade delar av projektet. Du fungerar som delprojektledare mot inköp och arbetar nära inköpsorganisationen för att säkerställa att aktiviteter, tidsplaner och underlag är i fas med projektets behov.
Arbetet innebär att följa upp inköpsaktiviteter, koordinera information mellan projekt och inköp, samt strukturera och samla in underlag som behövs för inköpsbeslut. Du följer upp status på beställningar och leveranser och bidrar till att projektet hålls uppdaterat kring läget inom inköpsdelen. Rollen kombinerar operativa inköpsmoment med projektstyrning vilket gör att du får en bred och utvecklande vardag.
Du deltar även i projektmöten där du rapporterar status inom inköpsområdet och ber om resurser från övriga inköpsorganisationen när behov uppstår.
Sammanfattningsvis innebär rollen att:
• Stödja huvudprojektledaren i inköpsrelaterade projektmoment
• Följa upp aktiviteter, tidsplaner, beställningar och leveranser
• Koordinera information mellan projektorganisationen och inköp
Om den vi söker
För att lyckas i rollen som Junior Projektledare mot Inköp har du en eftergymnasial utbildning, exempelvis inom ekonomi, logistik eller industriell ekonomi. Du behärskar svenska i tal och skrift och uppfyller relevanta säkerhetskrav.
Som person är du driven, kommunikativ och har god överblick över både detaljer och helhet. Du trivs med att arbeta strukturerat, skapa tydlighet och driva aktiviteter framåt i projektmiljö.
Skallkrav:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, logistik eller industriell ekonomi
• Goda kunskaper i svenska
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen, vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och fritt belastningsregister
Företaget är en ledande aktör inom avancerad teknik och arbetar med komplexa projekt som ställer höga krav på kvalitet, struktur och samverkan mellan flera discipliner. De driver utvecklings- och leveransprojekt där inköpsorganisationen är en central del av framgången. Genom en stark projektkultur och ett långsiktigt perspektiv erbjuder de en miljö där du som Junior Projektledare mot Inköp får möjlighet att utvecklas och ta större ansvar över tid.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Hyrrekrytering: För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00
Placeringsort: Karlskrona
Fast lön
