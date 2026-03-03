Ta nästa steg som junior projektledare hos oss!
Saab AB / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-03-03
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du ta nästa steg i din karriär och utvecklas i rollen som projektledare inom tekniskt avancerade projekt? Nu söker vi en junior projektledare till vårt projektkontor i Arboga. I denna roll kommer vara med och driva projekt kopplade till uppbyggnad av underhållsförmåga inom test- och underhållssystem för flygburen elektronik, främst för Gripen och AEW.
I rollen som junior projektledare får du ett helhetsansvar för mindre projekt eller delprojekt, samtidigt som du har stöd av erfarna kollegor inom projektkontoret. Du är med och planerar, driver och följer upp projektens aktiviteter för att säkerställa leverans i tid och inom budget. Rollen ger dig möjlighet att stegvis ta ett större ansvar i takt med att du växer in i uppdraget.
Du arbetar nära både interna intressenter och externa leverantörer och får en viktig koordinerande roll där du skapar struktur, tydlighet och framdrift. En central del av arbetet är att identifiera risker och utmaningar i ett tidigt skede samt bidra med lösningsförslag för att hålla projekten på rätt kurs. Här får du möjlighet att kombinera ditt tekniska intresse med din vilja att utvecklas inom projektledning i en komplex och spännande miljö.
Placeringsort är Arboga men resor både inrikes och utrikes kan förekomma. Publiceringsdatum2026-03-03Profil
Vi söker dig som är i början av din karriär inom projektledning eller har arbetat några år i en roll där du haft samordningsansvar, exempelvis som delprojektledare, teknisk koordinator eller teamledare. Du har en stark vilja att utvecklas som projektledare och motiveras av att ta ansvar och driva arbetet framåt.
Som person är du strukturerad, engagerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta målfokuserat och har förmågan att skapa ordning och tydlighet även när förutsättningarna förändras. Du är nyfiken, analytisk och vågar ställa frågor för att förstå helheten. Samtidigt har du ett prestigelöst förhållningssätt och uppskattar att arbeta i nära samarbete med andra.
Du är kommunikativ och har lätt för att bygga förtroende i olika kontaktytor. Att ta egna initiativ faller sig naturligt för dig, men du ser också värdet av att vara en del av ett tvärfunktionellt team där man stöttar och utvecklar varandra. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din utvecklingspotential.
Utöver ovanstående ser vi att du har:
* Någon form av erfarenhet av projektledning, samordning eller ledande roll
* Utbildning från högskola eller universitet med teknisk inriktning, alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
* Stort tekniskt intresse och en vilja att kontinuerligt lära dig nytt
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Du kommer att vara en del av sektionen Test Development, där vi främst arbetar med utveckling av test- och underhållssystem för flygburen elektronik. Hos oss får du möjligheten att jobba i en del av Saab som har karaktären av det lilla företaget i det stora, vilket innebär en bredd i teknik med flera kontaktytor.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9773365