Ta nästa steg i DVH - bli driftledare!
2025-10-14
Vi är ett rikstäckande företag som hjälper butiker och leverantörer inom dagligvaruhandeln
med säljdrivande tjänster! Vi har cirka 300 duktiga medarbetare ute i butik varje vecka. Vi
hjälper våra kunder med alla typer av butiksarbete - men vi har också, som vårt namn
antyder, en bransch-unik kompetens inom just dryckeskategorin.
Som familjeföretag är det otroligt viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö där trivsel och
gemenskap är i fokus. Hos oss är det högt i tak, och vi uppmuntrar att alla ska kunna vara
sig själva och bidra med sina idéer. Vi tror på att ett gott arbetsklimat ger de bästa resultaten,
så vi jobbar för att skapa en avslappnad och rolig miljö där alla känner sig välkomna och
respekterade.
Här får du både möjlighet att utvecklas och ha kul - vi växer tillsammans!
Nu söker vi en driftledare till södra Skåne!
Kanske jobbar du idag i dagligvarubutik och vill passa på att ta nästa steg i karriären?
I den här tjänsten får du ta ett större ansvar över personal, kombinerat med eget arbete ute i butikerna. Frihet under ansvar kännetecknar denna tjänst väl. Detta är en bra möjlighet för dig som har en del butikserfarenhet, har arbetat i en ledande roll tidigare, är strukturerad, driven och trivs inom dagligvaruhandeln. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med start i början på augusti.
I tjänsten ingår företagsbil. Distriktet sträcker sig över södra Skåne bl.a. Malmö, Trelleborg, Lund och Ystad och vi ser gärna att man bor i närheten.
Kollektivavtal med Handelsanställdas förbund finns.
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETUPPGIFTER INNEBÄR...
* Schemaläggning av personal på distriktet
* Kontakt med lokala och centrala kunder
* Eget jobb i butik som innebär bl.a. plock av varor
* Stort ansvar över distriktet
VI SÖKER DIG SOM...
* Är en god planerare
* Har god lokalkännedom inom DVH i ditt distrikt
* Är strukturerad
* Har tidigare erfarenhet från dagligvarubranschen
* Tycker om att ha kund- och personalkontakter
* Gillar högt tempo och snabba beslut
* Är serviceinriktad
* Är social
Har manuellt körkort och tillgång till bil
B-körkort
Tillgång till bil
Butikserfarenhet
