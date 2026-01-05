TA konsult med talang för search & system
2026-01-05
En affärsorienterad och utvecklande rekryteringsroll för dig som vill ta ansvar för att säkerställa framtida kompetens.
Du ska även driva rekryteringsprocessen och säkerställer att företagets interna rekryteringsbehov möts på ett effektivt och kvalitativt sätt. Du får även ett tydligt ansvar för att utveckla och förbättra rekryteringsprocessen som helhet. Med din projektledare förmåga och starka kommunikativa kompetens skapar du engagemang hos rekryterande chefer och leder dem genom processen på ett inspirerande och professionellt sätt.
Du blir en del av HR-teamet och stöttar verksamheten i HR-administrativa frågor och system-relaterade uppgifter. Utöver ditt rekryterings-ansvar bidrar du tillsammans med teamet i det löpande HR-administrativa arbetet och i de gemensamma initiativ som driver HR-funktionen framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter - rekrytering
Ansvara för hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till anställning.
Rekrytera främst inom försäljning och IT, samt vid behov andra specialist- och stödfunktioner.
Planera och genomföra tester, case och strukturerade intervjuer.
Vara rådgivande partner till chefer i Norden i rekryteringsfrågor och relaterade processer.
Bygga, driva och underhålla kandidatpipelines som en del av det strategiska rekryteringsarbetet.
Utbilda och stötta chefer samt säkerställa kvalitet, ansvarsfördelning och efterlevnad i interna rekryteringsprocesser.
Erfarenhet och kompetenser för rollen
Dokumenterad erfarenhet av IT- rekrytering.
God systemvana inom HR- och rekryteringssystem.
Mycket god administrativ förmåga och strukturerat arbetssätt.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Samarbetsorienterad, prestigelös och lösningsfokuserad.
Självständig, ansvarstagande och praktiskt lagd.
Nyfiken, utvecklingsdriven och innovativ.
Trygg i dialoger, bidrar till ett positivt teamklimat och agerar med omtanke Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
