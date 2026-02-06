Ta chansen och sommarjobba som Servicebiträde 2025
Tranås Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tranås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tranås
2026-02-06
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Ta chansen och sommarjobba som Servicebiträde!
Vi söker dig som är fyllda 16 år eller äldre som vill jobba en sommar på ett särskilt boende eller hemtjänsten inom äldreomsorgen. Hos oss får du ett meningsfullt sommarjobb där du får lära dig mer om yrket och göra skillnad för andra i en trivsam miljö. Du får också erfarenhet på ditt CV och ett nätverk som skapar jobbmöjligheter.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som Servicebiträde kommer du att arbeta med att utföra serviceinsatser, antingen på avdelningen på något av Tranås Kommuns särskilda boenden eller ute i brukarnas hem om Du får placering i hemtjänsten. Exempel på serviceinsatser kan vara:
Materialpåfyllnad i kök, skölj, toaletter och förråd (tvättlappar, toalettpapper, handskar, handsprit m.m).
Städning .
Tvätt och klädvård (handdukar, linnen, kläder m.m).
Måltidshantering (lättare mathantering för frukost och lunch), servering, disk, plocka upp matvaror vid leverans m.m.
Tillsammans med ordinarie personal göra trygghetsskapande insatser för de boende, ex samtal, läsa tidning, promenad
ARBETSTIDER
Arbetstiderna varierar mellan olika arbetsplatser och kan vara belagda på såväl dagtid som kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att möta människor och hjälpa dem i deras vardag. Vi ser gärna att du har läst eller kommer att läsa vård och omsorg, eller en liknande utbildning där människor står i fokus. Du behöver vara 16 år eller äldre. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ANSTÄLLNING
Anställning som Servicebiträde erbjuds innebär att du arbetar en hel semsterperiod, det vill säga v.25-28 eller v.29-32.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför att skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Urval sker löpande och intervjuer kommer hållas på dagtid från och med v.14. Är du inte en av de som blir kallad på intervju kommer du få svar när tjänsterna är tillsatta.
Du behöva göra ett språktest om du ska arbeta inom vård- och omsorgsförvaltningen. När vi har mottagit din ansökan kommer du få en separat länk. Det är viktigt att du gör ditt språktest så fort du har fått det för att kunna bli kallad på intervju. Läs mer om språktestet HÄR.
Om du blir aktuell för tjänsten som servicebiträde så kommer du att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du hos Polisen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Rekryterare
Beatrice Thiel beatrice.thiel@tranas.se 0739879376 Jobbnummer
9726669