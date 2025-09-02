Ta chansen och bli flygplatsman på Linköping/Saabs flygplats!
2025-09-02
Vill du arbeta i en varierad och utvecklande roll i ett väl etablerat bolag? Är du även samarbetsinriktad, noggrann och flexibel i ditt arbete? Då har du nu chansen att bli en del av Coor service management APS som flygplatsman på Linköping/Saabs flygplats! Som flygplatsman kommer du vara med och sköta flygplatsens drift genom exempelvis räddningstjänst, ramptjänst, fälthållningstjänst och security. Du kommer välkomnas till en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor och erbjudas kontinuerlig utbildning för att kunna vidareutvecklas i din roll. Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Coor är en av Nordens ledande facility management-leverantörer och de erbjuder alla tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Bolagets vision är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje. De strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för Coors kunder att fokusera på vad de gör bäst. Ett av Coors uppdrag är att sköta driften på Linköping/Saabs flygplats genom att tillhandahålla räddningstjänst, fälthållningstjänst, security, drivmedel och ramptjänst och de söker nu en flygplatsman som vill vara en del av det uppdraget.
Som flygplatsman kommer du arbeta i den dagliga operativa verksamheten på Linköping/Saabs flygplats. Du kommer erbjudas en varierad och spännande roll på en arbetsplats där gott samarbete och bra stämning värderas högt. Dina arbetsuppgifter kommer vara av bred karaktär och innefatta allt från markservice till flygplanen, bagagehantering, säkerhet, räddningstjänst till att hålla flygbanan alltid redo för flygrörelser. Som flygplatsman kommer du vara en viktig del i driften på flygplatsen och du kommer erbjudas goda utvecklingsmöjligheter i din roll via flertalet utbildningar och kurser. Vi ser gärna att du är en god lagspelare och att du är noggrann och ansvarstagande i ditt arbete. Arbetet kommer vara förlagt på dygnets alla timmar vilket innebär skifttjänstgöring och därför ser vi gärna även att du är flexibel och anpassningsbar. Du kommer välkomnas till en arbetsplats med kompetenta och engagerade kollegor som samtliga stöttar och motiverar varandra.
Du erbjuds:
• En tjänst på ett stabilt och väletablerat företag med en varm och välkomnande kultur.
• En arbetsplats där samtliga medarbetare arbetar som ett team mot samma mål och där gott samarbete och härlig gemenskap värderas högt.
• En tjänst där du från dag ett får spela en viktig roll på arbetsplatsen och där du erbjuds varierande arbetsuppgifter.
• Utvecklingsmöjligheter i din roll genom kontinuerlig utbildning.
• Generösa förmåner och trygga anställningsvillkor.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
• Fälthållningstjänst.
• Drivmedel.
• Ramptjänst.
• Security.
• Räddningstjänst.
VI SÖKER DIG SOM
• Har svenskt medborgarskap.
• Har C-körkort.
• Har godkända betyg i engelska på gymnasienivå.
• Har en god fysik då det kommer genomföras fystester i samband med vissa arbetsområden (exempelvis i samband med räddningstjänst).
Det är meriterande om du har:
• Genomfört en brandmansutbildning.
• Erfarenhet från arbete på flygplats.
I den här tjänsten läggs stor vikt på dina personliga egenskaper. Som person är du:
• Samarbetsinriktad.
• Självgående.
• Problemlösande.
• Resultatinriktad.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas.
Övrig information: Efter intervju kommer utvalda kandidater att gå vidare till säkerhetsprövning samt ansökan skickas till Transportstyrelsen/SÄPO för kontroll av individ.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Coor är en av Nordens ledande facility management-leverantörer, och erbjuder alla de tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Läs mer om Coor här. Ersättning
