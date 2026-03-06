Ta chansen att utvecklas! Svetskontrollant inom oförstörande provning
Vill du ta nästa steg i din karriär inom svetsning och kvalitet? Hos oss får du möjligheten att utvecklas i en roll med stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och moderna arbetsmetoder.
Vi söker nu fler svetskontrollanter till produktion - kanske är det du?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Som svetskontrollant inom OFP spelar du en avgörande roll i att säkerställa säkerhet och kvalitet i våra produkter. Du arbetar med att granska och bedöma skrov, svetsade detaljer och viktiga komponenter mot högt ställda krav.
I din vardag kommer du att:
- Utföra magnetpulverprovning (MT) och radiografisk provning (RT) för att identifiera svetsdefekter.
- Dokumentera och rapportera resultat enligt våra processer.
- Arbeta i mitten av produktion, nära kvalitet och arbetsledning för att utveckla och förbättra svetskvalitet och förebygga avvikelser.
Du välkomnas till en avdelning där vi i dagsläget är 15 personer med olika arbetsuppgifter inom OFP, visuell kontroll, mätning och kvalitetssäkring inom skrovtillverkningen på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.
Den du är
Vi söker dig som antingen arbetar som svetsare idag eller besitter en svetsutbildning sedan tidigare. Det viktigaste är att du har ett intresse för kvalitetsarbete och vill utvecklas inom oförstörande provning. Saknar du kunskap inom berörda provningsmetoder står vi för utbildningen.
Det är meriterande om du har:
- Kunskap av magnetpulverprovning (MT) och/eller radiografering (RT).
- Tidigare erfarenhet av svetskontroll.
Du har goda IT-kunskaper och behärskar både svenska och engelska väl, i såväl tal som skrift - något som är viktigt i vår internationella arbetsmiljö.
B-körkort är ett krav, och det är meriterande om du även har truck och/eller traverskort.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande - men även lösningsorienterad och van att samarbeta. Du har ett gott omdöme och förståelse för högt ställda kvalitetskrav.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Enhetschef Operations Martina Sundelin, 066087789 eller rekryterare Mathilda, 0702072332
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 6e april.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
