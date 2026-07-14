Ta chansen att utvecklas med Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Nässjö Visa alla säljarjobb i Nässjö
2026-07-14
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Vill du ha ett jobb där du får träffa människor, bygga självförtroende och utvecklas varje dag? Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Nässjö.
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du får möjligheten att lära dig försäljning från grunden, utveckla dina sociala färdigheter och bli en del av ett team där vi peppar varandra att lyckas.
Din roll
Som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen genom personliga kundmöten på event, kampanjer och andra aktiviteter.
Din uppgift är att skapa kontakt, bygga förtroende och hjälpa kunder att hitta lösningar som passar deras behov. Du får en varierad vardag där du hela tiden utvecklas och utmanas på ett positivt sätt.
Du utgår från vårt kontor i Nässjö och blir en del av ett engagerat team där vi delar erfarenheter, firar framgångar och hjälper varandra att nå våra mål.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med energi, gemenskap och stark lagkänsla
Vi belönar driv och resultat
Vi tycker att det ska vara roligt att prestera. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Gillar att prata med människor och skapa relationer
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Motiveras av mål och personlig utveckling
Tar ansvar och bidrar till teamets energi
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Erfarenhet inom försäljning är inget krav. Vi tror mer på rätt inställning, engagemang och viljan att lyckas.
Ansök idag
Vill du ta nästa steg, utvecklas snabbt och vara en del av ett team där din insats gör skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Nässjö. Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
571 41 NÄSSJÖ Jobbnummer
10001963