Ta chansen att bli Kökschef Kasai in the Sky!
2025-10-26
Kasai Group söker en passionerad och driven Kökschef som vill ta platsen i hjärtat av vår kulinariska upplevelse på Kasai in the Sky. Tänk dig att leda ett team i en miljö där kreativitet flödar fritt och varje rätt är ett konstverk. Hos oss får du möjligheten att skapa minnesvärda smakupplevelser för våra gäster samtidigt som du njuter av en fantastisk panoramautsikt över Malmö och Öresund.
Om Kasai in the Sky
Vi är mer än bara en restaurang - vi är en destination! Beläget högst upp i Studiohuset i Malmö bjuder vi på en unik kombination av japansk grilltradition, utsökt sushi och innovativa tolkningar av det moderna japanska köket. Vår atmosfär är lika speciell som vår mat, och vi strävar alltid efter att överträffa våra gästers förväntningar.
Som Kökschef på Kasai in the Sky får du chansen att:
• Leda och inspirera ett engagerat köksteam.
• Skapa scheman och säkerställa en effektiv köksdrift inom budget.
• Utveckla din kreativitet och skapa nya, spännande rätter med säsongens bästa råvaror.
• Säkerställa högsta standard inom hygien och kvalitet.
• Vara en nyckelperson i att skapa en oförglömlig matupplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som
• Har gedigen erfarenhet som Kökschef eller Sous Chef.
• Är passionerad för mat och har ett öga för detaljer.
• Är en inspirerande ledare och en teamspelare.
• Är driven, kreativ och lösningsorienterad.
• Gärna har erfarenhet av det japanska köket (men det är inget krav).
Varför ska just du jobba på Kasai Group
• Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats i en kreativ miljö.
• Du får möjlighet att sätta din prägel
• Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Kasai-familjen
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till kontakt@kocknet.se
senast den 18 november. Missa inte chansen att bli Kökschef på Kasai in the Sky - där himlen är gränsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: kontakt@kocknet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare gastrolink AB
(org.nr 556980-5731)
Tyfongatan 1 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Kasai in the sky Jobbnummer
9574528