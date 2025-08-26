Syv till Victum gymnasium, deltid 15%
2025-08-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Victum Gymnasium AB i Helsingborg
Nu söker vi en studie- och yrkesvägledare som vill vägleda och stötta ungdomar i framtida studie- och yrkesliv. Vi har elever som läser yrkesprogram och individuella programmet.
Tjänsten innebär att du kommer:
Ha individuella vägledningssamtal och informera om val och framtidsmöjligheter
Informera klasser om studieplaner och individuella val samt vidare studier och utbildningsvägar
Stötta IM- elever i ansökningsprocessen till gymnasiet
Arbeta motiverande och stöttande med elever i behov av extra vägledning
Medverka i övergångar till gymnasiestudier, eftergymnasiala studier eller annan sysselsättning t ex genom kontakter med KAA eller andra externa aktörer.
Vi söker dig som:
Är utbildad studie- och yrkesvägledare
Har förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer med våra elever
Trivs med att arbeta nära elever och kollegor, med ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Har erfarenhet av liknande uppdrag
Victum Gymnasium hittar du i centrala Helsingborg, granne med Helsingborg C. Skolan finns i en vacker fastighet med trevliga lokaler och utblick mot Öresund. Här möts dagligen strax över 220 elever och omkring 20 medarbetare. På skolan har vi Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, samt Introduktionsprogrammet. Victum är en fristående gymnasieskola som drivs av Victum AB, ett familjeägt utbildningsföretag som har gymnasieverksamhet i Helsingborg sedan 2002.
Vår elevsyn: Vårt perspektiv är självklart eleven i centrum! Vi satsar kontinuerligt och aktivt på att utveckla våra utbildningar med målet att alla våra elever ska få den allra bästa utbildningen i en trivsam och trygg skolmiljö. Vi vill få våra elever att utvecklas mot mogna, självständiga och trygga individer rustade med en attraktiv gymnasieexamen.
Praktisk information om tjänsten: Tjänstgöringsgrad: 15 %. Rekrytering sker fortlöpande. Startdatum enligt överenskommelse.
Ansökan, bestående av personligt brev, löneanspråk och CV skickas tillcilla.svensson@victumgymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: cilla.svensson@victumgymnasium.se Omfattning
