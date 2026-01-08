SYV med särskilt vägledningsuppdrag
2026-01-08
Vi söker nu en engagerad studie- och yrkesvägledare som vill vara med och utveckla och förstärka vägledningen på Nannaskolan och Tunabergsskolan. Uppdraget är en del av ett ESF-projekt som syftar till att öka intresset för gymnasiets yrkesprogram. Du kommer att arbeta i nära samarbete med skolornas ordinarie SYV samt med ESF-projektets samordnande vägledare och administratör/praosamordnare. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
Nannaskolan är ett högstadium 7-9 och Uppsalas enda estetiska grundskola. De estetiska ämnen skolan erbjuder är musik, dans, konst & design, hantverk, och drama. Skolan har en av Sveriges bästa skolrestauranger uppmärksammas i topp år efter år. Nannaskolan samarbetar med Kulturskolan och Uppsala estetiska gymnasium. Vi har flera stora events och även vardagen fylls av musik, dans och uppträdande. Det är en tillåtande atmosfär att bjuda på sig själv. Tunabergsskolan har 570 elever i årskurs 6-9 och har funnits i Uppsala i över 50 år. Skolan har mycket goda resultat och arbetar målmedvetet i olika lag för att utveckla vår verksamhet. På Tunabergsskolan möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång.Du kommer vara placerad på Tunabergskolan och dela rum och ha möjlighet till att samarbeta med grundskolans SYV-samordnare för ESF-projektet samt med projektets administratör och praosamordnare.
Ett ESF-projekt är ett utvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) - EU:s främsta verktyg för att stärka sysselsättning, kompetensutveckling och social inkludering i medlemsländerna. Uppsala kommun har beviljats medel för att arbeta med yrkesprogrammens attraktivitet till och med 2028-08-25
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen som SYV med särskilt vägledningsuppdrag inom ramen för ESF-projektet kommer du att:
• ??Samarbeta med ordinarie SYV på Nannaskolan och Tunabergsskolan samt med den projektansvariga SYV-funktionen inom ESF-projektet.
• ??Samordna, utveckla och tillgängliggöra information om yrkesutbildningar och möjliga karriärvägar för elever i grundskolan och deras vårdnadshavare, med särskilt fokus på att öka kunskapen om gymnasiets yrkesprogram på Nannaskolan och Tunabergsskolan.
• ??Samordna, utvärdera och stödja Nannaskolans och Tunabergsskolans insatser med fokus på gymnasiets yrkesprogram, inklusive de aktiviteter som planeras inom ESF-projektet.
• ??Verka för att uppsöka elever som saknar kunskap kring yrkesutbildningar och ge dem möjlighet att hitta intresse genom information och fördjupat samarbete med yrkesgymnasier och branschföreträdare.
• ??Verka för att insatser som syftar till att öka intresset för yrkesprogram sprids och delas med övriga SYV-funktioner, exempelvis via SYV-nätverket, för att stärka en likvärdig vägledning inom kommunen.
• ??Samarbeta med gymnasieskolan för att exempelvis möjliggöra PRAO på gymnasiets yrkesprogram och andra elevnära aktiviteter kopplade till ESF-projektets mål.
• ??Kartlägga Nannaskolans och Tunabergsskolans elevers och vårdnadshavares attityder till yrkesprogram, analysera resultaten och bidra med underlag till projektets uppföljning och utveckling.
Uppdraget är en tidsbegränsad anställning, med tillträde enligt överenskommelse och anställning till och med 2028-08-30.Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har gått studie- och yrkesvägledarprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.Har du erfarenhet av arbete på yrkesgymnasium ses det som meriterande.Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare är du flexibel och du ser möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vi ser även att du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Dessutom är du bra på att övertyga och påverka för att uppnå resultat.
