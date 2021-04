Systemvetare i början av sin karriär - Trafikverket - Elektronikjobb i Göteborg

Trafikverket / Elektronikjobb / Göteborg2021-04-08Som systemvetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Vi erbjuder dig som kanske är i början av din karriär som systemvetare en möjlighet att utvecklas hos oss och göra skillnad.Systemvetare i början av sin karriär2021-04-08Vill du ha en utmaning, möjlighet att växa samt vara med och bidra till förändring inom K2 (BPM (Business Process Management)? Då kan detta vara en tjänst för dig!Trafikverkets IT-organisation har ett helhetsansvar för IT och telekom inom Trafikverket, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om. Vi är mitt i en pågående stark digital transformation och vi kan erbjuda en spännande resa mot framtidens arbetssätt och teknik.Just nu bygger vi upp vår egen kunskap och erfarenhet inom K2-plattformen och du kommer vara en av nyckelspelare i detta. Vi kommer att bygga lag med dig som viktigt spelare. Trafikverket kommer hjälpa dig att växa in i rollen med utbildning på plattformen och arbete med projekt. K2 erbjuder Trafikverket en processautomationslösning som hjälper Trafikverket att utveckla och distribuera processapplikationer (arbetsflöde). Viktiga funktioner inkluderar formulärinföring, rollbaserad åtkomstkontroll och rapportering. Din roll som K2-utvecklare på Trafikverket är att bygga och driva affärsapplikationer på K2-plattformen (BPM). Du kommer att modellera, manipulera och exponera data från flera käll-system och integrera dem med andra Enterprise teknologier.Som engagerad och modig medarbetare får du möjlighet att delta och bidra i den fantastiska digitaliseringsresa som pågår. Det kommer finnas möjlighet att utveckla din egen kompentens inom denna resa. Du kommer arbeta nära tillsammans med andra kollegor i ett agilt arbetssättÖvrig informationPlaceringsort är i Göteborg.I denna rekrytering används webbaserade tester samt arbetsprov som en del i urvalet.LinkedIn #LI - CapCar1Vi söker en lagspelare med god samarbetsförmåga som arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du är systematisk med god problemlösningsförmåga och ser till både helhet och till detalj. Vidare är du motiverad och trivs att jobba självständigt men också i grupp. Din kommunikationsförmåga är god vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt.Vi söker dig somhar en universitets- eller högskoleutbildning inom systemutveckling alt en annan utbildning som vi bedömer likvärdighar aktuell kunskap av databaser i MS SQL Serverhar aktuell kunskap av att systemutveckla i Visual studio och C#har aktuell kunskap från HTML/CSS/JavaScriptkan uttrycka dig väl på svenska i tal och skriftDet är meriterande om duhar aktuell erfarenhet av arbete inom systemutveckling och/eller integrationsutvecklinghar aktuell erfarenhet och/eller kunskap av att utveckla i SharePointAnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Varaktighet, arbetstid100% , Föregås av 6 månaders provanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-22Trafikverket5679341