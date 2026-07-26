Systemutvecklare, vikariat 50%
Motala kommun, IT / Datajobb / Motala Visa alla datajobb i Motala
2026-07-26
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Demokrati & service, Ekonomi & upphandling, Arbetsliv & digital teknik, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst & säkerhet, samt staben.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Verksamhetsområdet Arbetsliv & digital teknik samlar enheterna HR, Lön och IT och ansvarar för kommunens arbetsgivarroll, strategier för kompetensförsörjning samt styrning och drift av teknisk plattform och digital infrastruktur. Genom att samla arbetsgivarfrågor, löneprocesser och tekniska förutsättningar skapar vi bättre helhet, minskar sårbarhet och stärker kommunens förmåga att möta det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet inom välfärden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-26Arbetsuppgifter
I rollen som junior systemutvecklare kommer du att arbeta med systemutveckling och integrationer i en stabil och samhällsviktig miljö. Du blir en del av ett team som arbetar enligt agila metoder för att utveckla, underhålla och automatisera våra interna och externa systemflöden.
Rollen erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och mentorskap från mer seniora kollegor.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Avslutad akademisk examen eller eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis Datateknik, Systemvetenskap, Systemingenjör, Programvaruteknik eller motsvarande utvecklarutbildning.
Grundläggande kunskap om och erfarenhet av programmering i Python.
Erfarenhet av en eller flera av följande programspråk:
• Programmering i Python
• Skriptutveckling i PowerShell
• Grundläggande kunskaper i Elixir
• Workflow orchestration och automatisering av processer
• Containerteknik med Docker
• Agila arbetssätt, exempelvis Scrum eller Kanban
• Arbete i Linux- och Windows-miljöer
• Grundläggande förståelse för systemdesign och designprinciper
Personliga kompetenser:
• Du tänker i nya banor och finner nya lösning på både gamla och nya problem. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
• Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
• Du har förmågan att förstå olika aspekter av ett problem och kan hitta ideala lösningar på ett effektivt sätt. Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du ser logik och samband i komplex information eller miljö.
• Du omvärldsbevakar och trendspanar och håller dig à jour inom din profession och ditt expertområde.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast, upphör: 2027-02-28 .
Arbetstid: Kontorstid
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331333". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, IT Kontakt
Digitaliseringsledare-IT
Mattias Sjöholm mattias.sjoholm@motala.se Jobbnummer
10011553