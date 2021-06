Systemutvecklare Till Vårt Team I Örebro - Nexer AB - Datajobb i Örebro

Vad innebär jobbet?UppdragetSom anställd hos Nexer (f.d Sigma IT) kommer du vara med och vidareutveckla och ta ansvar för en produkt som innefattar viktiga affärsområden för vår kund så som fakturering, bokföring, kund- och produkthantering.TeametDu kommer bli del av ett tight sammansvetsat leveransteam som arbetar nära kund och med stort inflytande över den tekniska utvecklingen. Utanför uppdraget tycker vi om att umgås, på pingisbordet eller på en after-work.StackenProdukten består av en mikrotjänst-arkitektur som ligger i Azure. Mikrotjänsterna kommunicerar med varandra via Service Bus. Största delen av projektet är skriven i C# med byggen och tester uppsatta i Azure DevOps. För persistent lagring använder vi SQL-databaser och Azure Table Storage. Vi arbetar med React med Redux för webbgränssnittet och versionshanterar all kod med git.Förväntningar på digDu har några års erfarenhet av C# och gärna web api.Du gillar att arbeta i team och diskutera fram lösningar tillsammans med andra.Du har arbetat tidigare med någon form av meddelande-köer (Service Bus, RabbitMQ m.m.)Du har arbetat med relationella databaser och gärna med hjälp av Entity Framework.Du har arbetat med React eller liknande frontend-ramverk.Du har jobbat med molntjänster tidigare, gärna Azure.Som person har du ett starkt driv och är självgående. Du samarbetar bra och tycker det är viktigt att ständigt utvecklas både som individ och som team. Det är en självklarhet för dig att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina teammedlemmar.Vad erbjuder Nexer?Generöst frisvårdsbidragKompetensutveckling via Nexer AcademyInspirationsföreläsningarSociala aktiviteterCertifieringsbonusarPensionsförmån ITPMer om NexerVi leder förändringen och strävar hela tiden efter att hitta nya tekniska lösningar. Finns det ett smartare sätt att göra någonting, så hittar vi det. Vi utmanar oss själva varje dag att tänka utanför ramarna och hjälper våra kunder att hela tiden ligga steget före. Tjänster inom digitalisering, IT och R&D ger ökad kundnytta och tillväxt för organisationer både på den svenska och globala marknaden. Vi har också utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien - två gånger.Vårt stora samhällsengagemang i Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming och Kodcentrum ger även dig som medarbetare möjlighet att göra verklig skillnad.Nexer är entreprenörsdrivet och har över 1600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige. Nexer är en del av Danir-koncernen och hette tidigare Sigma IT.2021-06-29Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Thomas Modig på thomas.modig@nexergroup.com . Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt ö.kSista dag att ansöka är 2021-08-30