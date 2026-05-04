Systemutvecklare till vårdkritiska system
Region Östergötland / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-05-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Har du en hög teknisk kompetens och en stark vilja att se till att tekniken kommer till nytta? Vill du göra världen bättre samtidigt som du har kul på jobbet? Vi behöver utöka vår verksamhet med en teknisk systemförvaltare med utvecklarkompetens som vill jobba för att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt! På enheten för teknikförvaltning vårdsystem ser vi till att regionens stora och små IT-system anpassade för vården är igång och fungerar. I den här rollen kommer du jobba i ett mindre team bestående av flera andra tekniska resurser där du bland annat kommer jobba med att ta fram tekniska lösningar som du hjälper till att utveckla och implementera i vårdverksamheten tillsammans med dina kollegor.
Vårt erbjudande
På enheten för Teknikförvaltning Vårdsystem som återfinns inom Centrum för Medicinsk Teknik och IT förvaltar vi några av Region Östergötlands stora och små IT-system inom vården. Vi är idag cirka 25 medarbetare i enheten och söker nu en systemutvecklare med kompetens inom systemförvaltning som kommer att bli en nyckelperson i att driva utvecklingen framåt inom främst förvaltningsobjektet Operation och IVA. Vår förvaltningsmodell är enligt pm3. Vi erbjuder våra medarbetare en viktig och stimulerande hybrid arbetsplats med ett modernt och flexibelt arbetssätt där du som medarbetare får stora möjligheter att utvecklas på jobbet och samtidigt upprätthålla en god balans mellan yrkesliv och privatliv. Vi känner att vi gör nytta varje dag och att vi är en del i ett viktigt sammanhang som bidrar till att förbättra vården. Tjänsten utgår från våra fina lokaler på Universitetssjukhuset i Linköping, ganska centralt med närhet till allt.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som senior systemutvecklare och systemförvaltare hos oss kommer du att ha en ledande roll i framtagande av tekniska lösningar inom förvaltningsområdet operation och intensivvård tillsammans med systemutvecklare, systemförvaltare och utvecklingsledare i produktionsmiljöer för kliniskt bruk, verksamhetsutveckling och för forskning. I rollen kommer du att utveckla robusta och säkra applikationer, integrationer samt system, där vissa kan klassas som medicintekniska produkter enligt MDR MDSW. Du ansvarar för att implementera och interagera med system i IT-säkerhetsmässigt härdade miljöer, till exempel i isolerade nätverk, bakom nätverksbrandväggar och med krypterad trafik. Vidare tar du fram data från olika typer av källor, bearbetar och levererar dem i önskad form - som rapport, API, databaslager eller datafil - och säkerställer att patientdata hanteras enligt gällande lagar och regler. Med din innovativa och lösningsorienterade inställning bidrar du till att effektivisera vården. Du kommer även ansvara för systemens funktionalitet och arbeta med systemförbättringar, drift, underhåll och support. Du arbetar med nyinstallationer, uppgraderingar och andra typer av förbättringsarbeten. Ja egentligen är du med i systemets hela livscykel ända från upphandling där du kanske deltar som teknisk kravställare till avveckling och arkivering. Ett nära samarbete med dina kompisar i teamet är viktigt och förutom samarbete med vårt centrums övriga IT-resurser i form av till exempel server- och nätverkstekniker eller andra utvecklare arbetar du tätt tillsammans med våra verksamhetsnära kollegor (som har en fot i vården) samt våra vänner från medicinsk teknik (MT). Vidare ingår du i projekt och/eller utredningar för att ständigt förbättra och optimera vårt IT-landskap, införa eller uppdatera system.
Om dig
För att lyckas i den här tjänsten tror vi att du behöver ha gedigen erfarenhet av att leda och genomföra systemutveckling. Du känner dig trygg i dina tekniska kompetenser men drivs också av att utvecklas och håller dig uppdaterad på nya tekniker. Du är en person som har en naturlig problemlösningsförmåga och känner dig trygg i din roll som systemutvecklare och systemförvaltare. Du är engagerad i ditt arbete, bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen och tycker att det är kul att både arbeta i team såväl som självständigt.
Du behöver ha goda kunskaper inom
Relationsdatabaser (RDBMSS) och SQL
Python
Docker
ETL-processer och databearbetning
Enterprise IT-miljöer
Windows Server
Integrationer och REST-API:er
Linux
Powershell eller andra scripting-språk
BI-verktyg
PKI
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av
Interoperabilitet, till exempel HL7 v2, FHIR eller DICOM
Identitets- och åtkomsthantering (IAM), exempelvis OAuth2 och OIDC
Regelverk såsom PDL och GDPR
Utveckling av Medical Device Software (MDR/MDSW)
Robotic Process Automation (RPA)
NoSQL (MongoDB)
Då du arbetar med många olika personer och funktioner i organisationen så har du en god förmåga att beskriva och presentera komplexa strukturer på ett pedagogiskt sätt. Du förstår värdet av att ibland lyfta blicken från det operativa och se problem ur ett strategiskt perspektiv och förmedla det till andra. Du är kvalitetsmedveten och lösningsfokuserad vilket märks genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt för att nå mål och resultat. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.Vi kommer lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Har du tidigare erfarenhet av exempelvis IT-förvaltning, systemförvaltning eller motsvarande är det ju trevligt, annars lär vi dig! Har du frågor eller funderingar på tjänsten eller dess innehåll, tveka inte att höra av dig till kontaktpersonen nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Systemförvaltning Kontakt
Erik Öberg erik.oberg@regionostergotland.se 010-1030731 Jobbnummer
9887842