Systemutvecklare till Tengella i Gävle!
2025-10-03
Vill du jobba på ett av Gävles mest spännande, trygga och snabbväxande företag som gör skillnad i en av Sveriges största branscher som utvecklare? Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom systemutveckling? Då är du varmt välkommen in med din ansökan redan idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vi växer så det knakar! Vill du jobba på ett av Gävles mest spännande, trygga och snabbväxande företag som gör skillnad i en av Sveriges största branscher?
Då är du välkommen att söka till oss på Tengella AB i Gävle, för att jobba med vårt affärssystem Tengella som redan är marknadsledande inom en av Sveriges större branscher som vi hjälper att digitalisera. Vi bidrar med att hjälpa och underlätta för många av Sveriges mest hårt kämpande entreprenörer såsom våra kunder är.
Vi vill nu stärka vår utvecklingsavdelning med en senior utvecklare som vill utvecklas och vara med på vår inspirerande resa. Brinner du för utveckling och vill ha ett omväxlande, spännande arbete som gör stor nytta för våra kunder, samt vill ha ett jobb som ger dig mening, då har du hittat rätt!
Hos oss hittar du ett glatt och positivt gäng med härliga arbetskollegor. Vi hittar på roliga aktiviteter tillsammans och har förmånliga personalpolicys, allt från friskvård, gymkort till massage. Vi åker även på inspirerande konferensresor till olika ställen i Europa och förenar nytta med nöje. I Tengellafamiljen hjälps vi åt, stöttar varandra och har roligt!
VI SÖKER DIG SOM
• Har någon form av högskole-/universitetsutbildning inom systemutveckling (alternativt annan relevant utbildning)
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom systemutveckling
• Har ett stort intresse av att arbeta med ASP.Net MVC och relationsdatabaser (MSSQL)
Meriterande är också:
• Systemutveckling av andra webbaserade system
• Html, JavaScript och jQuery
• Responsiv design och mobila enheter
• Systemdesign
• Erfarenhet av Microsoft Azure
• React
• Vue.js
Vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du flexibel, har en seriös inställning med ett högt engagemang och kreativitet. Vidare är du en ansvarstagande person som trivs med att arbeta problemlösande.
Vi ser också att du är bosatt i Gävles närområde.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Tengella!
