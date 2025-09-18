Systemutvecklare till Svensk e-identitet
2025-09-18
Systemutvecklare till Svensk e-identitet
Är du en systemutvecklare som vill skapa säkra och användarvänliga tjänster som förenklar företags digitalisering? Då är du rätt person för oss! Vi söker dig som vill bidra till att skapa säkra och användarvänliga lösningar för en bättre digital vardag. Hos oss får du en central roll i ett erfaret tvärfunktionellt team där du arbetar agilt och utvecklar tjänster som har en avgörande betydelse för våra kunder. Vi arbetar aktivt med att väva in AI som en naturlig del i allas arbetsvardag.
Svensk e-identitet är marknadens främsta och tryggaste leverantör av tjänster för inloggning, autentisering och signering samt ombudstjänster där vi ser till att "du är du". Som navet mellan människa, teknik och digitalisering möjliggör vi för miljontals användare att säkert logga in med valfri metod.
Din roll
Du kommer att bidra till hela utvecklingsprocessen - från design till driftsättning med fokus på både frontend och backend utveckling med hjälp av AI. Du kommer bygga signeringstjänster som uppfyller högt ställda regelverk och krav med fokus på enkelhet och säkerhet. Du utvecklar och underhåller våra applikationer och tjänster, genom att bland annat skapa, uppdatera och vidareutveckla guider, manualer och interna processer för att underlätta teamets arbete. Ditt tekniska kunnande kommer väl till pass när du arbetar med utveckling, containerisering och orkestrering av våra system. Du får möjlighet att omsätta din kreativitet och tekniska kompetens i robusta lösningar som säkerställer både driftsäkerhet och prestanda.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll tror vi att du:
Har gedigen erfarenhet av utveckling i Java
Behärskar både frontend och backend utveckling
Är van vid att arbeta i containermiljöer
Är van vid agilt arbetssätt
Har praktisk erfarenhet av DevOps-verktyg och metoder
Har erfarenhet av CI/CD-processer
Trivs med att dela kunskap och samarbeta i team
Har ett stort tekniskt intresse och viljan att lära dig nya saker
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Trivs vid kommandoprompten
Meriterande är om du har erfarenhet av:
Infrastructure as code (särskilt Terraform)
Distribuerade system
Prestandaoptimering
Plattformarna AWS och GCP
Kubernetes (speciellt AWS Fargate och ESC) och Docker
Övrigt Golang, TypeScript/JavaScript, Redis, PKI, MongoDB, ElasticSearch, ReactJS och PHP
Svensk e-identitet - vilka är vi?
Vi är ett stabilt, tryggt och lönsamt IT-företag med nästan 60 anställda. Företaget grundades i Uppsala 2009 och är sedan 2017 en del av Visma-koncernen. Vi är ledande inom säkra lösningar för inloggning, autentisering och signering, och vi ser till att "du är du" vid varje interaktion. Som en central aktör i skärningspunkten mellan människa, teknologi och digitalisering erbjuder vi en mängd integrationsmetoder, vilket möjliggör för användare att välja önskad inloggningsmetod till ett eller flera system. Under åren har vi utvecklat en heltäckande och teknikoberoende produktportfölj som stödjer flera miljoner inloggningar varje månad.
Huvudkontoret är beläget i centrala Uppsala och vi har även tre kontor i Göteborg, Söderhamn och Stockholm. Denna roll kommer att vara placerad i Uppsala och vi tillämpar hybridarbete.Publiceringsdatum2025-09-18Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast den 8 oktober. Vi återkopplar senast två veckor efter sista ansökningsdag. Tester kommer att förekomma som en del i vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten? Hör av dig till Per Dahlberg som kommer bli din chef. Du når honom på +46726601478/per.dahlberg@e-identitet.se
. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk E-Identitet AB
(org.nr 556776-6992), https://careers.visma.com/ Arbetsplats
Svensk e-identitet AB Kontakt
Hannah Olofsson hannah.olofsson@visma.com +46734301288 Jobbnummer
9514595