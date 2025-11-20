Systemutvecklare till Stor kund
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-11-20
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Systemutvecklare - Senior nivå 4
Plats: Sundbyberg (SE) * Distansarbete: upp till 50 % Uppdragsperiod: 1 feb 2026 - 1 feb 2028 Sista dag att ansöka är 26 nov 2025
Om uppdraget
Vi söker en senior Systemutvecklare till en av landets mest betydelsefulla myndigheter inom energi- och samhällskritiska infrastrukturer. Här får du arbeta i en miljö där tekniken är central för att möta framtidens krav på energisystem, stabilitet och hållbarhet.
Du blir en del av ett långsiktigt uppdrag där du utvecklar och förvaltar system som är viktiga för hela Sveriges elmarknad. Projekten drivs agilt, ofta i sprintar, och du arbetar nära både utvecklingsteam, arkitekter och verksamheten.Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare bidrar du i både förvaltning och utvecklingsprojekt. Arbetet kan ske i mindre eller större team, och i vissa fall även innefatta delar av kravarbete, UX eller test.
Du kommer bland annat att:
Designa, implementera och testa systemlösningar
Utveckla och vidareutveckla webbapplikationer och tjänster
Hantera incidenter, utföra felsökning och buggrättning
Bidra till krav- och systemdokumentation
Samarbeta med andra utvecklingsteam och intressenter inom organisationen
Arbeta med höga krav på IT-säkerhet och robusta systemlösningar
Intresse för systemarkitektur och IT-säkerhet är meriterande.
Teknikstack & kompetens
Du bör ha gedigen erfarenhet inom:
C# / .NET Core
REST API
ASP.NET
Entity Framework Core
MS SQL
HTML, CSS, Javascript
Systemutveckling i komplexa miljöer
Svenska på expertnivå
Övrig information
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Sundbyberg (distans upp till 50 %)
Start: 1 februari 2026
Slut: 1 februari 2028
Option: 1 + 1 år (möjlig förlängning t.o.m. 2030-02-01)
Uppdraget utförs som resurskonsult och leds av beställarens organisation
Säkerhetsklassning kommer vara nödvändig för uppdraget
Konsult kan komma att arbeta i fler projekt inom samma roll och omfattning
Ansök nu!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum.
Välkommen med Din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9613388