Systemutvecklare till Stor kund

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Sundbyberg
2025-11-20


Systemutvecklare - Senior nivå 4
Plats: Sundbyberg (SE) * Distansarbete: upp till 50 % Uppdragsperiod: 1 feb 2026 - 1 feb 2028 Sista dag att ansöka är 26 nov 2025
Om uppdraget
Vi söker en senior Systemutvecklare till en av landets mest betydelsefulla myndigheter inom energi- och samhällskritiska infrastrukturer. Här får du arbeta i en miljö där tekniken är central för att möta framtidens krav på energisystem, stabilitet och hållbarhet.
Du blir en del av ett långsiktigt uppdrag där du utvecklar och förvaltar system som är viktiga för hela Sveriges elmarknad. Projekten drivs agilt, ofta i sprintar, och du arbetar nära både utvecklingsteam, arkitekter och verksamheten.

Publiceringsdatum
2025-11-20

Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare bidrar du i både förvaltning och utvecklingsprojekt. Arbetet kan ske i mindre eller större team, och i vissa fall även innefatta delar av kravarbete, UX eller test.
Du kommer bland annat att:

Designa, implementera och testa systemlösningar


Utveckla och vidareutveckla webbapplikationer och tjänster


Hantera incidenter, utföra felsökning och buggrättning


Bidra till krav- och systemdokumentation


Samarbeta med andra utvecklingsteam och intressenter inom organisationen


Arbeta med höga krav på IT-säkerhet och robusta systemlösningar


Intresse för systemarkitektur och IT-säkerhet är meriterande.
Teknikstack & kompetens
Du bör ha gedigen erfarenhet inom:

C# / .NET Core


REST API


ASP.NET


Entity Framework Core


MS SQL


HTML, CSS, Javascript


Systemutveckling i komplexa miljöer


Svenska på expertnivå

Övrig information
Omfattning: 100 %


Placeringsort: Sundbyberg (distans upp till 50 %)


Start: 1 februari 2026


Slut: 1 februari 2028


Option: 1 + 1 år (möjlig förlängning t.o.m. 2030-02-01)


Uppdraget utförs som resurskonsult och leds av beställarens organisation


Säkerhetsklassning kommer vara nödvändig för uppdraget


Konsult kan komma att arbeta i fler projekt inom samma roll och omfattning

Ansök nu!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum.
Välkommen med Din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Mary Mindland
hrm@zetterholmpartners.se
072-25 25 830

Jobbnummer
9613388

