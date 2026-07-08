Systemutvecklare till samhällsviktigt myndighetsuppdrag
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2026-07-08
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Vi söker nu en systemutvecklare till ett långsiktigt uppdrag hos en myndighet verksam inom rättsväsendet med ansvar för brottsutredningar och lagföring. Du blir en del av ett etablerat team som arbetar med vidareutveckling och förvaltning av ett verksamhetskritiskt system där kvalitet, stabilitet och verksamhetsförståelse är centrala delar av arbetet.
Vad vi gör
Vi på Decerno är specialister på skräddarsydda digitala lösningar och är stolta över att våra uppdrag bidrar till samhällsnytta.
Vi fokuserar på uppdrag där vi kan ta helhetsansvar och bemanna med team av våra egna medarbetare. Genom nära och långsiktiga samarbeten med våra kunder skapar vi hållbara lösningar utifrån varje verksamhets unika behov.
Vi satsar aktivt på AI och moderna utvecklingsverktyg för att utveckla våra arbetssätt och skapa ännu större värde för våra kunder. Hur verktygen används i praktiken varierar mellan uppdrag och kunders förutsättningar.
Det som driver oss är att göra skillnad. Sedan starten 1984 har vi haft en stark etisk policy som vägleder våra val av projekt. Därför väljer vi aktivt bort uppdrag inom vapenindustrin, spel om pengar, tobak och alkohol.
Om rollen
Som systemutvecklare kommer du tillsammans med ett etablerat team att vidareutveckla ett av Sveriges större verksamhetskritiska system inom rättsväsendet. Systemet har komplex informationsmodell och verksamhetslogik samt omfattande kommunikation med flera andra system och myndigheter.
Du kommer att förstärka ett befintligt projektteam bestående av UX, kravanalytiker, systemarkitekt, utvecklare, testare och verksamhetsrepresentanter. Teamet arbetar agilt enligt Scrum med gemensamt ägarskap och löpande diskussioner kring systemdesign och arkitektur.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med:
Javautveckling i ett större verksamhetskritiskt system
Databasutveckling i Oracle
Integrationer mellan olika system och myndigheter
Applikationsservrar såsom WebLogic
Vidareutveckling och förvaltning av befintliga lösningar
Rollen passar dig som är driven och trivs i långsiktiga uppdrag där kvalitet, stabilitet och verksamhetsförståelse är lika viktigt som själva tekniken.
Placeringen är på vårt kontor i Stockholm. Vi arbetar enligt en hybridmodell som kombinerar flexibiliteten i distansarbete med nära samarbete på våra kontor och hos kund. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Säkerhetsprövning kan ingå i rekryteringsprocessen.
Är det här du?
Har minst fem års erfarenhet av systemutveckling och känner dig bekväm med att arbeta i Java. Erfarenhet av C#/.NET är också relevant.
Har arbetat med större verksamhetskritiska system och komplexa systemintegrationer.
Har god förståelse för databaser
Kommunicerar väl på svenska och engelska, i både tal och skrift
För att trivas i rollen tror vi att du som person är kvalitetsmedveten, noggrann och trivs i miljöer där relationer, leverans och förtroende byggs över tid. Du har även ett intresse för att förstå verksamheten och omsätta behov till hållbara tekniska lösningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av något nedan:
JavaEE/JEE, Swing eller Oracle
DevOps, CI/CD och automatiserade leveransflöden
Acceptanstester och kravarbete
Offentlig sektor eller myndighetsverksamhet
Säkerhetsklassade eller samhällskritiska system
AI-verktyg såsom Copilot, Cursor eller liknande
Högskole- eller universitetsutbildning inom IT, systemutveckling eller datavetenskap
Varför Decerno?
I våra medarbetarundersökningar blir det gång på gång tydligt att det är de fantastiska kollegorna, de roliga och utmanande projekten och möjligheten att bidra till samhällsnytta som gör att våra medarbetare trivs så bra hos oss.
Några ytterligare aspekter vi gärna vill lyfta fram:
En flexibel arbetsplats med större frihet att planera vardagen för att få arbete och privatliv att gå ihop
Extra föräldraförmåner eftersom vi tycker att familjen är viktigast
Löpande kompetensutveckling genom vår egen Dec Academy
Sociala aktiviteter och hälsosatsningar
Friskvårdsbidrag och ett generöst försäkringspaket
Vi värdesätter kunskapsdelning, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig utveckling – både i projekt och genom interna initiativ.
Låter det som ditt nästa steg i karriären? Vi ser fram emot din ansökan!
AI i rekryteringsprocessen
För att förbättra vår rekryteringsprocess använder vi AI-stöd. Alla ansökningar granskas alltid av våra rekryterare. Vi låter aldrig AI fatta egna beslut. Du har alltid rätt att få mer information om hur vi använder AI. Kontakta oss via rekrytering@decerno.se
vid frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959373-2093188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Decerno Aktiebolag
(org.nr 556498-5025), https://karriar.decerno.se
Norra Stationsgatan 93A (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Decerno Jobbnummer
9997413