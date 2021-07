Systemutvecklare till Pensionsmyndigheten, Luleå - Pensionsmyndigheten - Elektronikjobb i Luleå

Pensionsmyndigheten / Elektronikjobb / Luleå2021-07-06Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 380 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 900 000 fondbyten och skickar ut 7,8 miljoner orange kuvert. Vi är cirka 1600 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.Vi gör pensioner enklare!IT -avdelningen på Pensionsmyndigheten har cirka 300 medarbetare fördelade på fyra enheter som samarbetar gränsöverskridande med myndighetens övriga avdelningar och stabsfunktioner. Varje dag utvecklar och arbetar vi med innovativa tekniska lösningar för våra miljontals kunder runt om i landet. Här får du arbeta med de senaste tekniska innovationerna och samtidigt göra en insats för samhället – vårt jobb berör alla!Vår tekniska plattform ligger i framkant och att vi älskar att prova nya spännande innovationer – visionen är satt: Bästa IT för Sverige 2025!På pensionsmyndigheten kommer du ingå i ett utvecklingsteam där fokus ligger på kundnytta, kvalité och leverans.Vi jobbar i tvärfunktionella team enligt SAFe och du tillsammans med ditt team, ansvarar för att förstå och omsätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar. Den röda tråden i vår utveckling utgörs av Java. Vi är duktiga på att genom automatiska test hålla en hög inbyggd kvalité i våra leveranser.2021-07-06Du har en eftergymnasial utbildning inom IT och har hunnit jobba flera år som systemutvecklare med Java och tycker att testautomatisering är en självklarhet. Du behärskar ett flertal ramverk och tekniker kopplat till Javautveckling, testautomatisering och Continuous Delivery.Att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska samt ta del av dokumentation på engelska är något som känns naturligt för dig.Mvh från dina framtida kollegor på PensionsmyndighetenSamarbeten, att vi delar med oss av våra kunskaper och att vi alla försöker bidra positivt i en föränderlig vardag, är viktigt för oss.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.Vi tillämpar provanställning om 6 månader.Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svensk medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning.I urvalet använder vi oss av både intervjuer och arbetsprov. Arbetspsykologiska tester kan också komma att vara aktuellt i urvalsprocessen.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Vi sitter i ljusa och trivsamma lokaler i närheten av Coop Arena i Luleå.För mer information:Om du har frågor rörande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta någn av de två rekryterande gruppcheferna nedan;Cecilia Tiger Fogman, tel. 010-454 45 21 eller e-post, cecilia.tiger.fogman@pensionsmyndigheten.se eller Johanna Henriksson, tel 010-454 25 15 eller e-post, johanna.henriksson@pensionsmyndigheten.se Fackliga representanter:Liv Berntsson, Saco, tel. 010-454 34 19Helena Blomkvist, ST, tel. 010-454 28 53Under perioden juli och inledningen av augusti har vi tyvärr begränsade möjligheter att svara på frågor, men skicka gärna in din ansökan till oss ändå. Har du frågor som vi inte hunnit besvara, så återkommer vi gärna i augusti. Intervjuer sker löpande, men påbörjas tidigast i mitten av augusti.Vi har i denna rekrytering tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas. Därför undanber vi oss alla samtal från säljare.Nyfiken att läsa mer om IT på Pensionsmyndigheten?Kika då in på vår sida, https://www.pensionsmyndigheten.se/itjobb. Varaktighet, arbetstidHeltid 100% Tillsvidare -Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Pensionsmyndigheten5849058