Systemutvecklare till Ovako
2025-09-03
Du kanske inte tänker på det i vardagen - men sannolikheten är stor att du har stött på Ovakos stål idag.
Det slitstarka materialet finns i bilarna vi kör, i vindkraftverken som producerar förnybar energi, i plogbilarna som håller vägarna fria på vintern - ja till och med i skivstången på gymmet. Ovako är Europas ledande producent av högkvalitativt stål, och just nu pågår en spännande resa där digitalisering blir en allt viktigare del av framtiden.
I Smedjebacken söker Ovako nu en systemutvecklare som vill vara med på den resan.
• "Det som gör jobbet här speciellt är att vi sitter väldigt nära verksamheten. Våra system används i produktionen varje dag, och det gör att du som utvecklare snabbt ser resultatet av det du gör. För att trivas här tror jag att man är nyfiken, gillar att samarbeta och samtidigt vågar ta eget ansvar," säger Mikael Ståhlberg, Manager Application Development på Ovako Group.
Ett arbete som gör skillnad
Ovako är ett globalt företag med verksamhet i flera länder. Samtidigt beskriver många medarbetare kulturen som familjär. Beslutsvägarna är korta och idéer välkomnas - oavsett om det handlar om en ny kodlösning eller ett förbättrat arbetssätt i produktionen.
Att arbeta som systemutvecklare här innebär mer än att skriva kod. Det handlar om att vara en länk mellan produktion och digital utveckling - att förstå hur maskiner, system och människor samverkar. Här får du arbeta i en internationell miljö med moderna tekniska lösningar, men alltid med en fot i den verkliga produktionen.
• "Det vi gör här påverkar inte bara vår fabrik, utan också hela Ovakos resa mot en mer hållbar och effektiv framtid. Det är något som gör jobbet väldigt meningsfullt," avslutar Mikael Ståhlberg.
Mer än bara en arbetsplats
På Ovako betonas inte bara innovation och säkerhet, utan också gemenskap. Här finns en kultur där man delar kunskap, stöttar varandra och vågar utmana strategierna för att hitta nya och smartare arbetssätt. Som medarbetare får du flexibilitet i arbetssättet - med möjlighet att kombinera distansarbete med kontoret i Smedjebacken - och en arbetsmiljö som sätter hälsa, säkerhet och välbefinnande högt på agendan.
Är du nyfiken på att bli en del av Ovakos resa? Då kan rollen som systemutvecklare i Smedjebacken vara ditt nästa steg. Varmt välkommen med din ansökan!
Exempel på vad du kommer att arbeta med:
- Vidareutveckla, underhålla och refaktorera produktionsnära system (.NET C#, MS SQL).
- Delta i projekt som driver Ovakos digitalisering framåt.
- Samarbeta nära produktion, automation och externa leverantörer för att skapa hållbara lösningar.
- Ge support och förbättra befintliga system så att driften fungerar stabilt.
- Arbeta med integrationer mot industriella styrsystem och påverka framtida IT-lösningar i en internationell industrimiljö.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- relevant utbildning inom IT/systemutveckling eller motsvarande erfarenhet.
- goda kunskaper i .NET C# och MS SQL Server.
- erfarenhet av systemutveckling och förvaltning, gärna i produktionsnära miljöer.
- förståelse för MES/SCADA-system och integrationer mot industriella styrsystem.
- vana av versionshantering (t.ex. Git) och grundläggande IT-säkerhet.
Det är en fördel om du också har erfarenhet från processindustri, gärna tung industri som stål, samt kunskap om OPC, prestandaoptimering och migrering mellan olika .NET-versioner.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Ovako valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvariga rekryteringskonsulter, Fiddelie Nyvall eller Linda Axäng:
- fiddelie.nyvall@axoconsulting.se
- 070 844 61 12
- linda.axang@axoconsulting.se
- 079-340 54 42
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
