Systemutvecklare till Örebro - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Örebro

2021-04-02Är du en duktig systemutvecklare som vill arbeta som konsult på ett företag som ligger i teknisk framkant? Då kan det vara dig vi söker!Som utvecklare hos vår kund arbetar du i utvecklingsprojekt främst inom nyutveckling, förvaltning och integration, till mer avancerade lösningar där du får använda din kreativitet! Vår kund säljer expertkompetens samt paketerade plattformslösningar som de sedan anpassar och integrerar med kundens befintliga system. Du arbetar som konsult i varierande projekt och du har möjlighet att utveckla dig vidare och fördjupa dina kunskaper inom ditt största intresseområde. Vår kund är mån om din personliga och tekniska utveckling och erbjuder löpande utbildning för att du ska komma vidare i din roll.Vår kund är ett ledande teknikkonsultföretag med verksamhet och kunder i hela världen. Företaget erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system.Den aktuella avdelningen jobbar främst med konsulttjänster inom integrering och förvaltning av system. Du kommer in i ett företag som kan erbjuda mycket goda utvecklingsmöjligheter!Du som söker är en konsultmässig person med en stark vilja att arbeta i team, du är ödmjuk och duktig på att skapa goda kontakter med såväl kollegor som kunder. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har lätt för att anpassa dig till olika uppkomna arbetssituationer. Vi ser det som en självklarhet att du trivs i en konsultroll och därtill hörande kundkontakt.Skallkrav:Färdigutbildad ingenjör inom data/IT, på högskole- eller universitetsnivåMinst två års relevant arbetslivserfarenhet inom .NET / C#Erfarenhet av ASP.NET / .NET CoreMeriterande:KonsulterfarenhetTidigare erfarenhet av Angular och/eller ReactDu behärskar ett eller flera programmeringsspråkSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Lön: Enligt ök.Placering: ÖrebroTillträde: Enligt ök.