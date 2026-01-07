Systemutvecklare till Marcegaglia Fagersta Stainless
2026-01-07
Fagersta Stainless är en av de ledande tillverkarna i världen av rostfri valstråd och dragen tråd. Vårt huvudkontor och produktion ligger i Fagersta, Sverige. I vårt valsverk produceras c:a 50 000 ton valstråd årligen varav ungefär 10 000 ton bearbetas vidare till dragen tråd. Fagersta Stainless har en omsättning på c:a 160 miljoner Euro och omkring 250 anställda. Våra produkter säljs över hela världen direkt från oss, eller via ett nätverk av representanter. Fagersta Stainless ingår i Marcegaglia-gruppen, en global ledare inom ståltillverkning.
Fagersta Stainless söker en erfaren systemutvecklare inom .NET
Som systemutvecklare hos oss blir du en viktig del av vår resa mot smartare och mer automatiserade processer - där du får arbeta med både befintliga och att utveckla nya produktionsnära IT-system.
Ditt uppdrag
I den här rollen arbetar du i hela utvecklingskedjan - från kravanalys och problemlösning till implementation och förvaltning av system som har direkt påverkan på vår produktion. Du får stort eget ansvar och friheten att själv planera ditt arbete, samtidigt som du samarbetar nära verksamheten.
Du kommer till exempel att:
• Utveckla och underhålla affärskritiska produktionssystem
• Identifiera behov och krav från verksamheten och omsätta dem till smarta lösningar
• Integrera system i produktionsmiljön mot exempelvis ERP och andra system
• Optimera och förbättra existerande system för ökad effektivitet
• Samarbeta med produktionsteamet för att säkerställa att lösningarna matchar verkliga behov
• Samla in, bearbeta och presentera data från produktionsprocessen
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och erfarenhet av att arbeta med systemutveckling nära produktion. Du är lösningsorienterad, nyfiken och gillar att ha helhetsansvar.
Vi tror att du har:
• Utbildning inom systemutveckling eller motsvarande erfarenhet
• Flera års erfarenhet i C#, Visual Studio, T-SQL Server, Power BI, övriga utvecklingsspråk är meriterande
• Förståelse för produktionsprocesser och industrimiljöer
• Erfarenhet av användargränssnitt(HMI), maskininterfaces och tekniker som OPC och IBA är meriterande
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Fagersta.
Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden, skicka därför in din ansökan redan idag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta Stainless AB
(org.nr 556051-6881) Arbetsplats
Marcegaglia Fagersta Stainless Kontakt
HR-Specialist
Lisa Vestlund lisa.vestlund@marcegaglia.com 0223-455 59 Jobbnummer
9670277