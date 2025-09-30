Systemutvecklare till Knowit Financial Solutions Stockholm
Som systemutvecklare blir du en del av Knowits produktbolag som nu fortsatt etablerar och växer på den svenska marknaden. Vi har redan en stark position i Norge och står inför en inspirerande utveckling i Sverige, där du får möjlighet att bidra och växa tillsammans med oss. Detta är en inhouse-roll med fokus på långsiktig produktutveckling. Du arbetar nära teamet och produkten vilket ger dig stabilitet, tydliga ramar och goda möjligheter till kontinuerligt lärande.
Vi söker dig som är nyfiken på produktutveckling och vill växa i ett team där lärande, kvalitet och samarbete står i centrum. Du kommer att arbeta med teknik för bank- och finanssektorn tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där det är högt i tak, där olika perspektiv värdesätts och där du blir en viktig del i teamet!
Vem är du? Vi söker dig som tycker om att lösa problem, skriva kod och samarbeta med andra. Du är noggrann, nyfiken och uppskattar att lära dig nya saker. Du trivs i team och ser värdet i att både ge och ta emot stöd. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är i början av din karriär ser vi fram emot att höra från dig.
Kravprofil: * Några års erfarenhet av programmering, gärna i tekniker som .NET, Azure, React eller JavaScript * Förmåga att arbeta i team och stötta kollegor * Har du arbetat inom bank- eller finanssektorn är det ett plus, men inget krav * Utmärkt kommunikationsförmåga, både på svenska och engelska.
Vad vi erbjuder: Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll och samtidigt vara med och bidra till vår gemensamma framgång. Vi erbjuder en stimulerande och trygg arbetsmiljö där du får arbeta med engagerade kollegor, ta del av tekniska diskussioner och bidra med dina idéer. Vi värdesätter innovation, kvalitet och samarbete, och ser till att du får växa tillsammans med oss.
Är du redo att ta nästa steg och bli en del av vårt team?
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om ossKnowit är digitaliseringskonsulter med en vision att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.Knowit grundades 1990 och har idag cirka 4 000 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.
Jesper Senke, ansvarig rekryterare, 076-301 77 81
Torbjörn Köhler, VD Knowit Financial Solutions, 073-240 69 99
