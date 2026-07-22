Systemutvecklare till Jordbruksverkets integrationsplattform
Statens Jordbruksverk / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-07-22
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Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Jordbruksverket söker en till två drivna utvecklare till vårt ICCteam som ansvarar för myndighetens integrationer mot interna och externa system. I rollen blir du en central länk i samarbetet med olika parter, både internt och externt, och du bidrar med din kommunikativa förmåga för att säkerställa smidiga och pålitliga integrationer. Du kommer att arbeta i en agil miljö där du tillsammans med teamet planerar, utvecklar och förvaltar lösningar som stödjer vår verksamhet och våra användare.
Det dagliga arbetet innebär utveckling i Java och du kommer arbeta med tekniker som Camel Quarkus, ApacheArtemis, JSON, Angular, Nexus och WildFly. Det är inte ett krav att behärska samtliga tekniker, men en stark vilja att lära och anpassa dig till nya verktyg är viktig. Du deltar i sprintplaneringar, dagliga standupmöten och retrospektiv och bidrar aktivt till att förbättra teamets arbetsmetoder och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant akademisk ITutbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens genom flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har flera års erfarenhet som systemutvecklare samt om du har arbetat i en större organisation.
Som person är du analytisk, initiativtagande och kvalitetsmedveten, med ett starkt engagemang och ansvarskänsla. Du ser helheten och tänker långsiktigt samt är nyfiken på nya tekniker. Du arbetar tillsammans med teamet för att gemensamt coacha varandra, ge och ta emot feedback samt främja utveckling och lärande. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö på en myndighet med starkt samhällsuppdrag, där du får påverka viktiga digitala lösningar och arbeta i en kultur som värdesätter samarbete, kvalitet och en positiv inställning till teamarbete.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett grundläggande krav.
Vi intervjuar kandidater löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Placeringsort är Jönköpingmed möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på din kompetens, erfarenhet och ansvar i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-13065/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
Skeppsbro 2 (visa karta
)
553 29 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Kontakt
Enhetschef
Johan Möller johan.moller@jordbruksverket.se +46703767760 Jobbnummer
10008868