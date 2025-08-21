Systemutvecklare till IT-enheten
Regeringskansliet / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-21
Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer generaldirektören vid Försvarsmakten och beslutar om anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter.Digital utveckling, IT-enheten, Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliets IT-enhet har ett av de viktigaste uppdragen i landet - att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Vi är ca 120 medarbetare som svarar för IT-stödet till Regeringskansliet och de 100 utlandsmyndigheterna, bland annat alla svenska ambassader och EU-representationen i Bryssel, vilket omfattar totalt cirka 6 400 användare över hela världen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som systemutvecklare blir du en del av den grupp som främst kommer jobba med Regeringskansliets långsiktiga arbete med att digitalisera myndighetens kärnprocesser.
Du kommer att operativt arbeta med att förbättra och vidareutveckla befintliga system och appar, samtidigt som du hjälper till att skapa nya lösningar som gör det lättare för verksamheten att fungera. Arbetet sker tillsammans med andra utvecklare, projektledare, kravanalytiker och andra kollegor. För att allt ska hålla hög kvalitet och vara lätt att förstå för andra, följer du tydliga riktlinjer och dokumenterar noggrant det du gör.
Du har i din roll ett tydligt ansvarsområde, men känner också ansvar för helheten där teamet hjälper varandra framåt. Som person tycker du om att samarbeta med andra, såväl som att arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, och du gillar att vara med i förändring.
Digitaliseringsarbetet på myndigheten bedrivs till del i projektform, och i din roll kan du vid behov också delta i projektgrupperingar.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-08-21Bakgrund
Vi söker dig som har systemvetenskaplig utbildning och/eller likvärdig relevant yrkeserfarenhet. Du har tidigare arbetat med systemutveckling främst genom att utveckla FrontEnd- och backend-applikationer samt integrationer mellan dem. Du är van att arbeta i team med agila arbetsmetoder och har vana av att ta fram tekniska riktlinjer.
Har du arbetat med CSS och webbdesign är det meriterande.
Vi ser att du har kunskap och erfarenhet inom följande;
• Web-API
• React
• C#
• .NET
• Sharepoint
• SQL
Har du dessutom erfarenhet av Powershell, Git, Sharepoint online, .Net Core, Next.js, Azure portal, DevOps anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är noggrann, uthållig och systematisk i ditt arbetssätt. Du har en god samarbetsförmåga och kan lösa problem på ett konstruktivt sätt. Vidare är du öppen för att ge och ta emot feedback och är bra på att kommunicera, i såväl tal som skrift, på svenska samt engelska. Stor vikt kommer att läggas vid sina personliga egenskaper.
Övrigt
Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Hanna Cederlund som är gruppchef, på 08-405 59 20. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Marcuz Edlund Tysk på 08-405 86 96. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11/9.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.
