Systemutvecklare till IT-bolag i tillväxt!
Syspartner Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syspartner Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Västerås
, Linköping
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vi växer och vill bli fler! Vi söker flera Systemutvecklare (C, C++, Python och/eller Java) till vårt team i Stockholm. Välkommen att bli en del av vårt härliga gäng!
I rollen som konsult hos oss får du ett omväxlande jobb med en mängd olika arbetsuppgifter. Du kommer att erbjudas konsultuppdrag där du snabbt utvecklar din egen kompetens och kunskap inom relevanta områden. Våra kunder är främst medelstora och stora företag med intressanta miljöer i teknisk framkant.
Vi sitter i fina lokaler i centrala Sundbyberg, nära till olika typer a förbindelser såsom tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och bussar.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, som drivs av att arbeta med ny teknik och att hänga med i branschens utveckling. Att du gillar att koda och att hitta lösningar på problem ser vi som en självklarhet. Du är en positiv och prestigelös person som bidrar till ett bra arbetsklimat och en god teamkänsla. Du trivs med nya utmaningar och tar egna initiativ. Vi tror att du är analytiskt lagd, har en nyfiken personlighet, gillar att arbeta systematiskt och har båda fötterna på jorden. I ditt arbete som konsult läggs stor vikt på att kunna samarbeta med andra på ett konstruktivt sätt och att kunna leverera projekt på utsatt tid.
Vi söker dig som har högskole- eller civilingenjörsexamen inom IT och minst 4 års relevant arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom något av programmeringsspråken C, C++, Python och/eller Java. Du ska ha god förståelse för agila utvecklingsmetoder, exempelvis Scrum. Är du certifierad Scrum Master, med minst 4 års relevant erfarenhet är det meriterande. Du ska även ha goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap. Detta uppdrag kräver även godkänd bakgrundskontroll och en ordnad ekonomi.
Varför ska du jobba hos oss?
Gillar du att arbeta med teknik i den yttersta framkant av teknologisk utveckling så är vi trygga med att kunna tillgodose ditt behov. För oss är det också av yttersta vikt att på riktigt ta hand om vår personal. Därför ser vi oss själva som det lilla familjära företaget, även om vi idag har kontor i både Linköping, Stockholm, Luleå och Västerås. Vi har även verksamhet i Göteborg.
Vi uppskattar när våra medarbetare tar med sig sina personliga intressen till vår arbetsplats och vi erbjuder generösa personalförmåner och ser till att vi har kul tillsammans genom sociala aktiviteter.
Vilka är vi?
SysPartner grundades 2005 och erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. Våra konsulter får ofta chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder, samtidigt som vi har alla fördelar med att vara ett mindre och familjärt företag.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7001611-1775840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syspartner Consulting AB
(org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Landsvägen 37 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
SysPartner Consulting AB Jobbnummer
9671921