Systemutvecklare till IT-bolag i tillväxt!
2025-10-23
Vi växer och söker nu systemutvecklare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa.
I rollen som konsult hos oss får du ett omväxlande jobb med en mängd olika arbetsuppgifter. Du kommer erbjudas konsultuppdrag där du snabbt utvecklar din egen kompetens och kunskap inom relevanta områden. Våra kunder är främst medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant.
Din profilVi söker dig som har några års erfarenhet inom området. Vi ser gärna att du har högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis datateknik eller motsvarande.
Vilket programmeringsspråk du har kunskaper i är sekundärt, men vi tror att du har ett par språk som du är extra förtjust i. Du kan exempelvis ha allmänt goda kunskaper inom något av programmeringsspråken C, C++, C# och/eller Java. Du ska ha god förståelse för agila utvecklingsmetoder, exempelvis Scrum. Du ska även ha goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och drivs av att arbeta med ny teknik och att hänga med i branschens utveckling. Att du gillar att koda och att hitta lösningar på problem är för dig en självklarhet. Som person är du analytiskt lagd, har ett stort initiativtagande, gillar att arbeta systematiskt och har båda fötterna på jorden. I ditt arbete som konsult läggs stor vikt på att kunna samarbeta med andra på ett konstruktivt sätt och att kunna leverera projekt på utsatt tid.
Vilka är vi?SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. Vi grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till ytterligare fyra städer, och vi finns idag även i Stockholm, Västerås, Luleå och Göteborg.
SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder. SysPartner lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vad du själv kan inbringa till företaget. Att ta med sig sina personliga intressen till arbetsplatsen är mer än uppskattat! Du kommer som medarbetare att få ta del av givmilda personalförmåner och få vara delaktig i en mängd sociala aktiviteter som ordnas av företaget årligen.
ÖvrigtBefattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav finns på säkerhetsklassinplacering, kan i förekommande fall, medföras krav på visst medborgarskap.
Blir du nyfiken? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syspartner Consulting AB
(org.nr 556669-5044), https://www.syspartner.se/ Arbetsplats
SysPartner Consulting AB Kontakt
Thomas Nyberg thomas.nyberg@syspartner.se 070-962 26 16 Jobbnummer
9570239