Systemutvecklare till Gripen
2026-05-05
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi på HMI (Human Machine Interface) för Gripen C/D letar just nu efter ett tillskott i rollen som Systemingenjör/Systemutvecklare som vill vara med och skapa operativ effekt för våra användare - piloter. Rollen som systemutvecklare innebär att du tillsammans med dina kollegor i systemteamet och representanter från användare är med och förvaltar och vidareutvecklar flygplanets cockpit och displaysystem så att våra användare kan möta de utmaningar som de ställs inför i en föränderlig omvärld.
En stor del av uppgifterna kommer att ha sitt ursprung i användarens operativa vardag, och vår uppgift är att över tid se till att Gripen C/D löser de uppgifter som den ställs inför. Det kommer att sträcka sig från konceptuellt arbete fram till verifierad funktion.
Dina huvuduppgifter är:
Genomföra studier i form av analys och designarbete för att ta fram förslag på lösningar och demonstrera dessa för våra användare och kunder.
Dokumentera krav, design och lösningar för att över tid underlätta förvaltning och realiseraringar av funktion i våra system.
Verifiera lösningarna och redovisa verifieringen för våra intressenter.
Arbete i våra avancerade flygsimulatorer. I simulatorerna kommer du närmare våra produkters funktioner och förmågor, samt får en unik inblick i piloternas arbetsmiljö.
Systemteamet samarbetar nära med HMIs mjukvaruteam, tillsammans består vi av ca 20 personer, vi har varierande utbildningsbakgrund som spänner från kognitionsvetenskap, via systemvetenskap till olika civilingenjörsutbildningar. För att passa in i vårt team så bör du vara drivande, agera ansvarstagande, ha en god samarbetsförmåga samt en vilja av att dela med dig av kunskap och erfarenhet. Du sätter precis som vi användaren i centrum och har en vilja att bidra till att vi tillsammans uppnår våra mål.
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av systemutveckling.
En relevant utbildning på motsvarande högskolenivå.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Saab AB
Saab AB
Saab AB katarina.kahre@saabgroup.com Jobbnummer
