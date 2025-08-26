Systemutvecklare till Flintab i Jönköping
Är du redo att utveckla framtidens teknik? Flintab söker en nyfiken systemutvecklare som brinner för programmering och vill skapa innovativa lösningar inom vägning, mätning och datahantering. Hos oss blir du en del av ett engagerat team, där din kompetens formar produkter som gör skillnad för företag varje dag!
OM TJÄNSTEN
Flintab är en ledande helhetsleverantör inom området vågar och registreringssystem. De specialiserar sig på att utveckla skräddarsydda produkter och tjänster som möter kunders unika behov, oavsett deras verksamhetsområde. Bolagets målsättning är att generera maximal affärsnytta för sina kunder vilket kräver en kombination av innovativa lösningar, precision, hög kvalitet samt en djup förståelse för kundernas affärsverksamhet. Flintab befinner sig just nu i en spännande expanderingsfas och söker en systemutvecklare som vill vara med på den resan.
Som systemutvecklare hos Flintab får du chansen att bygga smarta och pålitliga lösningar som används i Flintabs system för vägning, trafik och betalningar. Du arbetar med modern teknik, utvecklar API:er och integrationer mot både mjukvara och hårdvara. Här blir du en viktig del av ett agilt team där man gärna delar kunskap, driver innovation och ser till att lösningarna skapar värde.
Du erbjuds
• En arbetsgivare som är i en spännande expanderingsfas på en växande marknad.
• Möjligheten att bli en del av en positiv och engagerad arbetsplats med medarbetare som gärna har roligt tillsammans på jobbet.
• En arbetsgivare som är på en digitaliseringsresa där du som systemutvecklare får chans till att påverka företagets riktning.
• En arbetsgivare som satsar mycket på sin personal genom exempelvis kompetensutveckling och aktiviteter.
• Trygga anställningsvillkor, generösa förmåner och möjlighet till hybridarbete.
Dina arbetsuppgifter
Här får du möjligheten att utveckla och underhålla den logik som driver våra system, från API:er och databaslösningar till integrationer med hårdvara som vågar och självbetjäningsterminaler. Du arbetar i ett utvecklingsteam på ca tio personer som tillsammans skapar stabila, säkra och innovativa lösningar som används i samhällets infrastruktur varje dag.
• Nyutveckla och förvalta system i C#/.NET.
• Bygga integrationer mot hårdvara och externa system.
• Delta i arkitektur- och designbeslut för nya lösningar.
• Säkerställa kvalitet genom kodgranskning, testning och CI/CD.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller universitetsexamen inom IT, programmering eller motsvarande.
• Har mycket goda kunskaper i C# och .NET.
• Har tidigare erfarenhet av Microsoft Azure.
• Har tidigare kommit i kontakt med att arbeta i DevOps-miljö.
• Har kunskaper inom GIT.
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i SQL, Angular, WPF, Blazor eller CSS.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Flintab här.
