Systemutvecklare till FinTech-bolag
Eccera Professionals AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga nästa generations digitala betalnings- och finanslösningar? Vi söker nu en systemutvecklare som vill arbeta i ett snabbväxande fintech bolag där teknik, innovation och affärsnytta går hand i hand. På detta uppdrag hos vår kund i Linköping får du utveckla produkter som används av tusentals kunder och bidra till säkra, skalbara och framtidssäkra finansiella tjänster.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
I rollen som utvecklare blir du en central del av ett tvärfunktionellt team som ansvarar för hela utvecklingskedjan - från idé till lansering. Du arbetar nära produkt och användare och bidrar till att bygga skalbara, säkra och användarvänliga FinTech-tjänster.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och vidareutveckla funktioner i moderna backend- och frontendmiljöer
Arbeta med dataflöden, integrationer och API:er
Delta i design, implementation, testning och release av nya funktioner
Bidra i tekniska beslut och vara del av ett agilt team som äger sin produkt
Säkerställa teknisk kvalitet och hållbar arkitektur över tid Profil
Vi söker dig som trivs i en miljö där samarbete, ansvarstagande och innovation går hand i hand. Du har ett stort teknikintresse, är nyfiken och gillar att arbeta produktnära.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av backendutveckling, gärna i Kotlin eller Java
God förståelse för frontend i TypeScript/React
Erfarenhet av agila arbetssätt och tvärfunktionellt samarbete
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftKvalifikationer
Erfarenhet av backendutveckling och/eller erfarenhet av moderna frontendramverk (helst React/TypeScript)
Erfarenhet av att arbeta agilt
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Microservices
Erfarenhet av SQL, REST API:er eller Kafka
Intresse för finansiella system, datadriven utveckling eller FinTech
Erfarenhet av CI/CD och moderna utvecklingsverktyg som GitHub eller Bitbucket
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Företaget
Vår kund är ett svenskt produktbolag inom FinTech som utvecklar digitala tjänster som förenklar vardagen för företagare och redovisningsbranschen. De har en stark tillväxtresa, en modern teknisk plattform och en kultur som präglas av lärande, omtanke och innovation. Utvecklingshubben i Linköping är i snabb expansion och erbjuder en miljö där du får möjlighet att påverka både teknikval och framtida arbetssätt.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com Jobbnummer
9715397