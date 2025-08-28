Systemutvecklare till Briljant Ekonomisystem i Norrköping!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-08-28
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för systemutveckling och ekonomi? Nu finns chansen för dig som vill bli en del av ett starkt och kompetent utvecklingsbolag i Norrköping. Briljant söker en systemutvecklare med fokus på Windows-applikationer. På Briljant välkomnas du till ett företag med familjär stämning där du får ta stort ansvar och med din kompetens bidra till utvecklingen av vårt ekonomisystem. Du ges goda möjligheter att driva egna projekt, bidra med idéer och testa nya tekniker för att utvecklas i din roll. Här blir du även en del av ett kompetent team med en stark samhörighet där ni tillsammans bidrar till företagets utveckling!
OM TJÄNSTEN
Briljant äger och utvecklar sitt eget ekonomisystem. Bakom produkten står ett utvecklingsbolag, sex fristående återförsäljarbolag och ett supportbolag. Utvecklingsbolaget består av totalt 14 personer, varav tio arbetar med systemutveckling. Utvecklingsbolaget tillhandahåller även en molntjänst åt sina kunder. Efterfrågan på nya funktioner och förbättrade lösningar växer, och vi söker dig som vill bli en del av teamet inom Windowsutveckling.
Du erbjuds
• Ett utvecklande och utmanande arbete med mycket eget ansvar.
• Arbete i en organisation där alla, oavsett roll, bidrar till att utveckla ekonomisystemet för att möta efterfrågan från kund.
• Möjlighet att arbeta i ett team som präglas av stark samhörighet med mycket kompetens.
• Möjligheten att på sikt välja om du vill arbeta hemifrån eller på kontoret vissa dagar i veckan.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling och att fördjupa din tekniska kompetens inom områden som du tycker är spännande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Briljant Ekonomisystem består av en Windowsapplikation och en webbapplikation. Båda applikationerna ingår i samma integrerade system och arbetar mot samma underliggande data, vilket gör det enkelt att växla mellan dem beroende på behov och tillgänglighet. Denna tjänst fokuserar främst på Windowsapplikationen, där utvecklingen sker i .NET (VB.NET, C#) och Windows Forms. Du kommer inledningsvis att sätta dig in i och förstå befintlig kod för att sedan vidareutveckla den utifrån användarnas feedback och synpunkter på systemet. Du kan även få möjlighet att arbeta med webbprodukten om du har erfarenhet av det. Där sker utvecklingen i Angular, JavaScript, TypeScript, HTML5 och CSS3 i frontend samt i .NET (ASP.NET, VB.NET, C#) i backend. Utvecklingsteamet organiserar sitt arbete i Azure DevOps med Kanban-liknande tavlor, vilket ger tydlig överblick och snabba återkopplingar.
Arbetsuppgifterna kommer att anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen. Utvecklingsteamet består av utvecklare med olika bakgrunder och kompetenser, vilket ger dig en unik chans att få nya kunskaper inom programmering, teknik och ekonomi. Hos Briljant finns det goda utvecklingsmöjligheter internt, och du ges möjlighet att både växa brett och fördjupa dig djupgående inom områden som intresserar dig. På Briljant är beslutsvägarna korta, dörrarna öppna och en bra idé kan snabbt bli verklighet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis inom datavetenskap, programmering eller systemvetenskap. Alternativt motsvarande erfarenhet inom systemutveckling.
• Har ett stort intresse för programmering och arbetslivserfarenhet inom systemutveckling.
• Har intresse för eller tidigare bakgrund inom ekonomi
• Har goda kunskaper i .NET (VB.NET eller C#)
• Är obehindrad i svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.
• Det är även meriterande om du har arbetat i, eller kommit i kontakt med, ett eller flera ekonomisystem tidigare.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du ansvarstagande och vågar ta egna initiativ i arbetet. Vidare krävs det att du är strukturerad då du kommer ansvara för att kvaliteten på systemen utvecklas och upprätthålls. Det är också viktigt att du är en problemlösare och kan lösa komplicerade problem, se helheten och kunna prioritera rätt. Vi tror att du brinner för programmering och värdesätter att arbeta strukturerat med din kodning. På Briljant kommer du att arbeta i utvecklingsprojekt tillsammans med dina kollegor och vi ser gärna att du är en lagspelare som trivs med att samarbeta nära dina kollegor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Briljant Ekonomisystem är utvecklat i Sverige av personer med bakgrund från redovisning, revision, ekonomi och administration. Vi har varit verksamma sedan 1994 och är idag 35 personer och omsätter cirka 35 miljoner kronor. Mer än 60 000 företag sköter sin redovisning i Briljant. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9479630