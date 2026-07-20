Systemutvecklare till avdelningen för IT och digitalisering
Norrköpings kommun / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
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Brinner du för data, analys och moderna BI-lösningar? Då kan du vara vår nya systemutvecklare!
Vilka är vi?
Norrköpings kommun satsar på digitalisering och utvecklar moderna lösningar som skapar nytta för verksamheter, medarbetare och invånare. På avdelningen för digitalisering och IT arbetar cirka 105 medarbetare med att utveckla, förvalta och stödja kommunens IT- och informationslösningar.
På enheten tjänsteförvaltning arbetar 26 engagerade medarbetare med förvaltning och nyutveckling av kommungemensamma system. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi bygger upp en ny dataplattform och inför Microsoft Power BI som kommunens plattform för analys, rapportering och beslutsstöd.
Vi söker nu en systemutvecklare som vill vara med och bidra med kompetens som kompletterar vårt team!Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare arbetar du med att vidareutveckla och förvalta Norrköpings kommuns rapport- och analyslösningar i Microsoft Power BI. Kommunen har etablerat en grund med rapporter och analysstöd, och arbetet framåt handlar om att utveckla lösningarna utifrån verksamheternas behov och skapa ännu större nytta genom datadrivna insikter.
Du ingår i ett team som arbetar med utveckling i Microsoft Power BI och Power Platform, samt med databaser, datamodellering och hantering av information från kommunens olika verksamhetssystem, exempelvis ekonomi-, personal- och verksamhetssystem.
Arbetet omfattar även förvaltning och vidareutveckling av befintliga rapporter och statistiklösningar. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa att kommunens verksamheter har tillgång till tillförlitlig och användbar information för uppföljning och beslutsfattande.
En viktig del av rollen är att samarbeta med verksamheterna för att förstå deras behov av uppföljning, analys och beslutsstöd. Du deltar i möten, fångar upp utvecklingsbehov och omsätter dem till rapporter, visualiseringar och lösningar som ger rätt information till rätt mottagare.
I rollen ingår även support och användarstöd kring befintliga och nyutvecklade rapporter. Du kommer ibland att hantera frågor och ärenden som behöver prioriteras med kort varsel.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom relevant område, som exempelvis systemvetenskap. Du har goda kunskaper i Microsoft Power BI eller liknande system och det är meriterande om du har flerårig erfarenhet inom området.
Du har goda kunskaper inom JavaScript, T-SQL, HTML och CSS samt grundläggande kunskaper i Microsoft SQL, databashantering och datamodellering kopplat till system så som Power BI och rapporteringslösningar.
För tjänsten krävs det att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och strukturerad. Du ställer höga kvalitetskrav på ditt arbete och bidrar till en hög kvalitetsmedvetenhet i teamet.
Du är självgående, initiativtagande och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Samtidigt har du lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både kollegor och representanter från kommunens olika verksamheter.
Rollen ställer krav på att du kan kommunicera tydligt och pedagogiskt samt anpassa ditt budskap efter mottagaren. Du är lyhörd och har förmåga att förstå verksamheternas behov för att tillsammans hitta hållbara och verksamhetsnära lösningar.
Du har god förståelse för hur organisationens struktur, politiska processer och verksamhetsmål påverkar arbetet och de beslut som fattas.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis, utifrån verksamhetens förutsättningar
Sista ansökningsdatum: 16 augusti
Kontakt: För frågor gällande tjänsten, kontakta enhetschef Mia Segerberg på mia.segerberg@norrkoping.se
och för frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10006397