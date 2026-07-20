Systemutvecklare till avdelningen för digitalisering och IT
Norrköpings kommun / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-07-20
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I moderna lokaler mitt i Norrköping sitter ett utvecklingsteam som bygger digitala lösningar för en hel stad. Nu har vi en plats över – och vi söker en senior systemutvecklare som vill vara med och bygga tjänster som används på riktigt – av invånare, verksamheter och beslutsfattare.
Vem är du?
Vi söker dig som vill ta en central och drivande roll i vårt skickliga utvecklingsteam – någon som gillar att hitta smarta, välgenomtänkta lösningar oavsett om det handlar om en webbapp, mobilapp, API eller systemintegration. Med ett genuint intresse för mjukvaruutveckling delar du gärna med dig av dina kunskaper och bidrar till att höja kompetensen inom teamet.
Du har mångårig erfarenhet av systemutveckling med en bred teknikbas, djupa kunskaper inom mjukvaruarkitektur och säker systemutveckling, samt god erfarenhet av Kubernetes och containerbaserad miljö. Kunskaper inom databaser och hantering av stora datamängder är meriterande. Vi rekryterar på kompetens — oavsett om dina kunskaper kommer från högskola eller eget driv, kombinerat med år i branschen.
Vi arbetar agilt och använder främst TypeScript/JavaScript, Node.js, React, SQL, HTML, CSS, Git, Kubernetes och Linux – även om andra tekniker förekommer. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och bidrar till en positiv och öppen stämning där erfarenheter och idéer delas fritt.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Du omsätter verksamhetens behov till välgrundade tekniska beslut och tar fram innovativa, stabila och säkra lösningar för kommunens olika behov – från att designa och utveckla till att produktionssätta och underhålla de färdiga systemen. Du vägleder teamet i arkitektur- och designfrågor och driver arbetet med säker systemutveckling som en naturlig del av processen.
Genom kodgranskning, tekniska diskussioner och mentorskap bidrar du till att etablera gemensamma riktlinjer och best practices. Att hantera flera projekt parallellt är en naturlig del av vardagen, och vi värdesätter ett strukturerat förhållningssätt när prioriteringar förändras.
Hos oss får du stor möjlighet att påverka teknikval och arbetssätt, med utrymme för personlig utveckling bortom mjukvaruutveckling inom bland annat IT-säkerhet, Linuxmiljöer och Kubernetes. Arbetet sker i trivsamma lokaler, med möjlighet till distansarbete två dagar i veckan.
Vilka är vi?
Norrköpings kommun satsar på digitalisering och utvecklar moderna lösningar som skapar nytta för verksamheter, medarbetare och invånare. Vår ambition är att vara en kommun som är ledande och inspirerande i sitt sätt att föra arbetet med digitaliseringen framåt.
Vi är ca 100 medarbetare på avdelningen för Digitalisering och IT med ett ansvar som spänner över allt från robust infrastruktur och informationssäkerhet till verksamhetsutveckling, innovativa digitala lösningar och en smidig digital arbetsplats.
På enheten Utveckling och IT-styrning utvecklar och förvaltar vi säkra digitala tjänster och integrationer. Vi är i en spännande utvecklingsfas där vi sätter en ny arkitektur baserat på mikrotjänster, API-plattform och datalager och utvecklar inte bara för Norrköpings kommun utan också för kommunerna i det regionala e-tjänstesamarbetet Cesam Öst och vi bidrar också till nationell utveckling i samarbete med andra kommuner. Vi tänker stort, skapar nytt och visar vägen!
Du får dessutom trevliga och kunniga kollegor i ett team som tycker om att lösa utmaningar tillsammans och en arbetsplats där du har möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
Mer information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, två dagar i veckan
Sista ansökningsdatum: XX augusti, men urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden
Kontakt: Enhetschef Fredrik Ekström, fredrik.ekstrom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10006455