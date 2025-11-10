Systemutvecklare sökes till spännande uppdrag i Linköping
2025-11-10
Vår klient söker en engagerad och nyfiken systemutvecklare som vill bli en del av ett kompetent och sammansvetsat team i Linköping, där samarbete, kunskapsutbyte och gemenskap står i centrum. Du kommer att arbeta i en verksamhetskritisk miljö med moderna lösningar och möjlighet att påverka både tekniska val och arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med utveckling och förvaltning av affärssystemet IFS samt närliggande tekniker. Du blir en viktig del av ett team som ansvarar för att driva projekt och förbättringar i en plattform som är central för verksamheten. Arbetet innebär nära dialog med interna intressenter, utveckling av nya funktioner, felsökning och optimering av befintliga lösningar. Du får även möjlighet att bidra med din kompetens inom SQL, PL/SQL och .NET samt andra tekniker i en miljö där kunskapsdelning är en naturlig del av arbetet. Om du inte har tidigare erfarenhet av IFS ser vi gärna att du har arbetat med PL/SQL och känner dig trygg i att utveckla och hantera databaser på det sättet.KvalifikationerKvalifikationer
2-3 års erfarenhet av utveckling inom ERP-systemet IFS
2-3 års erfarenhet av PL/SQL
Erfarenhet av SQL+
Erfarenhet av .NET (C#)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Java
Erfarenhet av Crystal Reports
Kunskap om utveckling i IFS-gränssnittet Aurena
Villkor
Tjänsten är placerad i Linköping och omfattar heltid, 40 timmar per vecka. Uppdraget planeras att starta 1 januari 2026 och pågå till 30 juni 2026.
Om du är redo att ta dig an rollen som systemutvecklare hos vår klient i Linköping och vill bidra till att utveckla en viktig och modern affärsplattform, tveka inte att skicka in din ansökan. Urval sker löpande och vi ser fram emot att höra från dig!
