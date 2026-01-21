Systemutvecklare (Senior) - Atlassian & integrationer

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Luleå
2026-01-21


Vi söker en senior systemutvecklare (nivå 3) till ett längre uppdrag inom offentlig verksamhet i Luleå. Uppdraget omfattar vidareutveckling, förvaltning och integration av verksamhetskritiska system med särskilt fokus på Atlassian-plattformen.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i ett team som ansvarar för utveckling och förvaltning av både egenutvecklade system och standardprodukter. En central del av uppdraget är vidareutveckling av befintliga Atlassian-implementationer (Jira, Confluence m.fl.), integrationer mot andra system samt utveckling av tillägg och anpassningar.
I uppdraget ingår även att delta i en pågående utredning kring alternativa produkter till Atlassian, inklusive:

teknisk utvärdering av nya lösningar

planering och genomförande av migrering

utveckling av nödvändiga integrationer och funktioner

Rollen
Självständigt arbete med ansvar för ett delområde

Samarbete i mindre utvecklingsteam

Teknisk rådgivning och problemlösning

Dokumentation och kunskapsdelning

Krav (ska-krav)
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling kopplat till Atlassians produkter

Minst en giltig Atlassian Technical Accreditation-certifiering

4-8 års relevant erfarenhet inom området

Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar

Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av systemadministration och installation av:

Jira Software

Jira Service Management

Confluence

Erfarenhet av Java / Java EE

Erfarenhet av integrationer i komplexa IT-miljöer

Praktisk information
Placeringsort: Luleå

Närvaro: På plats minst 1 dag per vecka (vissa veckor fler dagar)

Omfattning: 50-75 %

Uppdragsperiod: 9 mars 2026 - 28 februari 2027 med möjlighet till förlängning.

Observera att säkerhetsprövning krävs och måste vara godkänd innan uppdragets start.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
