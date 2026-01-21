Systemutvecklare (Senior) - Atlassian & integrationer
2026-01-21
Vi söker en senior systemutvecklare (nivå 3) till ett längre uppdrag inom offentlig verksamhet i Luleå. Uppdraget omfattar vidareutveckling, förvaltning och integration av verksamhetskritiska system med särskilt fokus på Atlassian-plattformen.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i ett team som ansvarar för utveckling och förvaltning av både egenutvecklade system och standardprodukter. En central del av uppdraget är vidareutveckling av befintliga Atlassian-implementationer (Jira, Confluence m.fl.), integrationer mot andra system samt utveckling av tillägg och anpassningar.
I uppdraget ingår även att delta i en pågående utredning kring alternativa produkter till Atlassian, inklusive:
teknisk utvärdering av nya lösningar
planering och genomförande av migrering
utveckling av nödvändiga integrationer och funktioner
Rollen
Självständigt arbete med ansvar för ett delområde
Samarbete i mindre utvecklingsteam
Teknisk rådgivning och problemlösning
Dokumentation och kunskapsdelning
Krav (ska-krav)
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling kopplat till Atlassians produkter
Minst en giltig Atlassian Technical Accreditation-certifiering
4-8 års relevant erfarenhet inom området
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av systemadministration och installation av:
Jira Software
Jira Service Management
Confluence
Erfarenhet av Java / Java EE
Erfarenhet av integrationer i komplexa IT-miljöer
Praktisk information
Placeringsort: Luleå
Närvaro: På plats minst 1 dag per vecka (vissa veckor fler dagar)
Omfattning: 50-75 %
Uppdragsperiod: 9 mars 2026 - 28 februari 2027 med möjlighet till förlängning.
Observera att säkerhetsprövning krävs och måste vara godkänd innan uppdragets start.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7091303-1801490". Omfattning
Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
132 39 SALTSJÖ-BOO
