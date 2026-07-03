Systemutvecklare Oracle
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-07-03
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Vill du ha en nyckelroll som systemutvecklare i driften och moderniseringen av system som säkrar Sveriges elförsörjning? Svenska Kraftnät befinner sig i en expansiv fas där vi bygger framtidens smarta elnät. Som en del av detta pågår just nu ett arbete med att modernisera vårt It-landskap.
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen och vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Vi söker dig som vill kombinera applikationsförvaltning med utveckling av plattformen och förflyttning till en modernare teknik.
I den här rollen får du ett brett tekniskt helhetsansvar som sträcker sig från applikationskod till den underliggande infrastrukturen. Du kommer att arbeta med Mäster som är byggt på en Oracle-lösning där gränssnitt finns i Forms samt i WebLogic. Du konfigurerar miljöer, vidareutvecklar kritisk affärslogik och säkerställer en stabil drift. Vi håller just nu på att gå över från Solaris till Linux.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förvaltning och utveckling av applikationen
Aktivt deltagande i projekt för förflyttning av applikationen
Vid behov konfigurering, drift och optimering av WebLogic i den nya Linuxmiljön
Databasutveckling och programmering/felsökning i PL/SQL
Säkerställa hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet i gränslandet mellan applikation och operativsystem
Vid behov använda skript och automatisering för att effektivisera processer och plattformsdrift
Hos oss får du arbeta med ett samhällskritiskt uppdrag tillsammans med kollegor med hög teknisk kompetens och starkt samhällsengagemang.
Vi erbjuder en trygg anställning inom staten med flexibla arbetsformer och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Om dig
Skallkrav:
Som person gillar du att lösa problem och har ett analytiskt tänk, men också en kreativ ådra som gör att du hittar nya vägar framåt. Du tar ansvar för ditt arbete, driver saker i mål och har ett strukturerat sätt att få saker gjorda.
Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta och dela kunskap med dina kollegor och har lätt för att kommunicera tydligt och enkelt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Vidare har du en eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Du har också:
Minst 7 års erfarenhet av databasutveckling i PL/SQL
Minst 5 års erfarenhet av att konfigurera och hantera säkerhetsfunktioner i Linux/Unix.
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Goda erfarenheter från Oracle Forms och WebLogic Server.
Erfarenhet av nätverkskonfiguration och hantering av certikfikat och säkerhetspatchar i Linux och WebLogicmiljöer.
Erfarenhet av testautomatisering och verktyg som Azure DevOps/Git hub, JIRA, TM4J eller motsvarande
Bakgrund inom branscher som elförsörjning, offentlig sektor, telekom, bank/finans eller läkemedel
Erfarenhet av programmeringsspråk såsom Python, SQL/PLSQL, XML, PHP, HTML, xHTML, Java m.fl.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg/Stockholm
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor förekommer i enstaka fall, både nationellt och internationellt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026.
Vid din ansökan kommer du att besvara ett antal frågor istället för att bifoga ett personligt brev. Vi önskar endast ditt CV, skrivet på svenska.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Jessica Ternander, rekryterande chef, 010 489 26 17
Victoria Waltenberg, rekryterare, 010 350 90 45
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.
På grund av semestertider kan svar från oss ta lite längre tid än vanligt.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9990698