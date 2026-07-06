Systemutvecklare .NET
AB Svenska Spel / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-06
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Den bästa tekniken är den som inte märks. Den bara fungerar. Bakom den finns nyfikna utvecklare, smarta lösningar och ett team som hela tiden letar efter nästa förbättring.
Vill du bli en del av en techorganisation där vi bygger moderna, molnbaserade distribuerade system och ligger långt fram i användandet av AI? Ta chansen att bli .NET-utvecklare hos oss och vara med och bygga spelupplevelser som miljontals människor använder varje dag.
Vad kommer du att göra? I rollen som .NET-utvecklare blir du en del av ett utvecklingsteam där du kommer att arbeta med spännande tekniker på ett företag som fokuserar på kompetens och innovation. Teamet där tjänsten finns levererar lösningar för spel i fysisk butik och du kommer att arbeta med utveckling av våra microservices skrivna i C#/.NET och cloud-infrastrukturen runt det. Vår klient är utvecklad i Java och om du är intresserad finns möjlighet att bidra även där. Du kommer att jobba i ett team som ansvarar för hela livscykeln – från design och utveckling till drift, övervakning och kontinuerliga förbättringar.
Är du den som kommer att göra det? Du är en driven systemutvecklare inom C#/.NET som är redo för nya utmaningar. Du navigerar dig bekvämt i en modern cloud-baserad miljö där AI är ett naturligt verktyg i utvecklingsarbetet. Du delar gärna med dig av din kunskap och dina erfarenheter med dina kollegor och trivs med att arbeta i team. Vi välkomnar både dig som är i början av din karriär och dig som arbetat längre. Utan att förringa teknisk kompetens är det viktigaste är att du gillar att samarbeta, tar ansvar och vill fortsätta utvecklas.
Du har kunskap och kännedom om flera av nedanstående områden och tekniker:
Systemutveckling i C# och .NET 6 eller senare
Microservicesutveckling i en molnmiljö. Helst Google, men Azure eller AWS går också bra
Tekniker som Zero-trust, IAM, Kubernetes, Helm charts, ArgoCD, Kong, OpenTelemetry och GitHub
Du pratar och skriver svenska obehindrat
Om Tech på Svenska Spel På Svenska Spel hanterar vi 10 000 000 transaktioner varje dag, året runt och på sex dagar har vi hanterat samma transaktionsvolym som den största pengaöverföringsappen gör på en månad. Varje dag utvecklar, driftar och supportar vi ett av världens mest avancerade spelsystem, vi är med andra ord ett techbolag som sysslar med spel - inte tvärtom. Det här kommer med ett ansvar, både för folkets drömmar och spänning, men även för deras spelande. Vi flyttar ständigt fram gränserna för vår tech och låter aldrig vår Drömmaskin stå still. Kom och utveckla den med oss!
Vi är Svenska Spel Svenska Spel är hela Sveriges spelbolag. Vi skapar hållbara och roliga spelupplevelser som bidrar till ett bättre Sverige. Genom spel som Triss, Stryktipset och Oddset ger vi våra fyra miljoner kunder spänning, glädje och drömmar. Våra spel är enkla och trygga och oavsett om man spelar online eller fysiskt, själv eller tillsammans med andra, så ska upplevelsen alltid vara positiv. Vi vill att fler ska spela hållbart hos oss och vår verksamhet ska bedrivas på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Varje år går överskottet till statskassan. Vi är Sveriges största idrottssponsor och investerar nära 300 miljoner kronor årligen i svensk idrott. Vi är modiga, nyfikna och strävar efter enkelhet i allt vi gör samt skapar resultat tillsammans.
Är du nyfiken på våra förmåner? Då hittar du dem här!
Ansökan och kontaktuppgifter Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm eller i Visby.
För frågor om tjänsten, kontakta Fredrik Lilja, Chef Retail Tech, fredrik.lilja@svenskaspel.se
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Team Talent Acquisition, teamta@svenskaspel.se
🏖️När det är sommar och dags för ledigheter kan det dröja lite längre än vanligt innan du får återkoppling på din ansökan. Tack för ditt tålamod, vi ser fram emot att höra av oss när vi är tillbaka under andra halvan augusti.
#LI-HYBRID Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7983342-2086618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Svenska Spel
(org.nr 556460-1812), https://career.svenskaspel.se
Katarinavägen 15 (visa karta
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116 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Spel Jobbnummer
9993219