Systemutvecklare med Linux-kompetens till Digitaliseringsavdelningen
Om jobbet
Du arbetar med utveckling av interna verktyg, automatisering och övervakning för drift av universitetets Linuxmiljö. Rollen innebär också att du bidrar i systemadministration och förbättringsarbete tillsammans med kollegor inom IT-infrastruktur.
• Puppet och Foreman för konfigurationshantering och installation
• Python (och ibland Ruby) för skript, integration och automation
• Git för versionshantering och samarbete
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) och andra Linuxdistributioner
• Övervakning och visualisering, t.ex. Prometheus, Grafana (och i delar av miljön Icinga)
• Avancerad lagring, t.ex. ZFS och Ceph
• Virtualisering med KVM och libvirt; Kubernetes och FreeBSD förekommer i delar av miljön
Tack vare framgångsrik automation ägnas stora delar av arbetsdagen åt planerat arbete. Det ger dig utrymme att utveckla och förbättra våra verktyg och plattformar, samtidigt som du - tillsammans med teamet - säkerställer stabil drift. Du har stor frihet att ta initiativ och arbetar nära användare i forskning och utbildning för att bygga lösningar som gör verklig nytta.
Om dig
Vi söker dig som tar initiativ, är serviceinriktad och trivs med att lösa problem tillsammans med andra. Du planerar och organiserar ditt arbete strukturerat, dokumenterar på ett effektivt sätt och har förmåga att sätta dig in i användarnas behov - både ur ett tekniskt och verksamhetsnära perspektiv.
Vi vill att du har:
• Högskoleutbildning inom programmering/IT eller motsvarande erfarenhet
• Mycket goda kunskaper i programmering, särskilt i Python (Bash är också relevant)
• Goda kunskaper i Git och arbetssätt för versionshantering
• Erfarenhet av Linux-systemadministration, inklusive installation, konfiguration av programvara och felsökning
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska samt obehindrat på engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Programmering i Ruby och/eller C#
• Erfarenhet av konfigurationshantering som kod, t.ex. Puppet (och gärna Foreman)
• Kunskap om virtualisering, t.ex. KVM/libvirt (eller motsvarande)
• Erfarenhet av lagringssystem baserade på ZFS och/eller Ceph
• Erfarenhet av Kubernetes (användning och drift) och/eller FreeBSD
• Erfarenhet av övervakningssystem, särskilt Icinga
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Din arbetsplats
På Linköpings universitet har vi en långsiktig strategi för att tidigt ta till oss och utvärdera ny teknik. Som medarbetare på Digitaliseringsavdelningen får du möjlighet att bidra till denna utveckling och arbeta med modern teknik. Rollen är placerad på Digitala resursenheten, i nära samarbete med övriga delar av Digitaliseringsavdelningen, där vi utvecklar och förvaltar digitala lösningar för forskning och undervisning.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Digitaliseringsavdelningen och träffa flera av våra medarbetare.
Möt några blivande kollegor:
IT-arkitekten Johan: "Vi hjälps åt och vi samarbetar"
Marcus och Thibault: Tillit, frihet och möjligheten att hela tiden lära sig nytt gör att vi trivs med jobbet
Här kan du läsa mer om att jobba på Linköpings universitet.
Om anställningen
Tillsvidareanställning. Heltid. 1-3 anställningar.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Månadslön. Individuell lönesättning.
Våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsersättning och goda semester- och pensionsvillkor.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda här. Publiceringsdatum2026-03-11Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 26 mars. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
